Анастасия Павлюченкова проиграла Инге Свёнтек в третьем круге US Open

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США, сообщает championat.com. В матче третьего круга она проиграла польке Иге Свентек со счетом 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Павлюченкова выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку. На счету Свентек две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.