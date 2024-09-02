В "СамАрте" пройдут премьерные показы спектакля "Буря" по Шекспиру

Самарский театр юного зрителя "СамАрт" начинает сезон. 13, 14 и 15 сентября в корпусе на ул. Льва Толстого, 109 (вход с ул. Братьев Коростелевых) пройдут премьерные показы спектакля "Буря" по Уильяму Шекспиру.

Жанр театр определяет так: "последняя сказка". Считается, что "Буря" — последняя пьеса, написанная драматургом без соавторов. Почему горькая история, разыгравшаяся на некоем острове, сказка, предстоит разгадать постановщикам. Это один из самых востребованных сегодня молодых режиссеров Мурат Абулкатинов — выпускник курса С. Женовача в ГИТИСе, обладатель Национальной премии театра для детей "Арлекин" (за постановку "Евгения Онегина"), главный режиссер Красноярского ТЮЗа. Также в команду вошли художник-постановщик Софья Шнырева, режиссер по пластике Никита Беляков, композитор Симона Маркевич и художник по свету Евгений Ганзбург.

Главные роли в "Буре" сыграют артисты Петр Касатьев, Анастасия Вельмискина, Ольга Ламинская, Ирина Бурич, Ярослав Тимофеев, Владислав Кричмарь и другие.

"Мистика и реальность, чувственность и злоба, шекспировский "смех и плач" — всё это "Буря" в "СамАрте". Пьеса была написана более чем 400 лет назад, но сейчас актуальна как никогда. Коварство, вероломство, опьянение властью, предательство и раскаяние, любовь и прощение — вечные темы, которые заинтересовали постановщиков", — отметили в театре.

Возрастные рекомендации для зрителей: 16+. Расписание премьерных показов:

13 сентября в 18:00

14 сентября в 17:00

15 сентября в 17:00.