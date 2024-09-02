В "СамАрте" пройдут премьерные показы спектакля "Буря" по Шекспиру

Самарский театр юного зрителя "СамАрт" начинает сезон. 13, 14 и 15 сентября в корпусе на ул. Льва Толстого, 109 (вход с ул. Братьев Коростелевых) пройдут премьерные показы спектакля "Буря" по Уильяму Шекспиру.
Жанр театр определяет так: "последняя сказка". Считается, что "Буря" — последняя пьеса, написанная драматургом без соавторов. Почему горькая история, разыгравшаяся на некоем острове, сказка, предстоит разгадать постановщикам. Это один из самых востребованных сегодня молодых режиссеров Мурат Абулкатинов — выпускник курса С. Женовача в ГИТИСе, обладатель Национальной премии театра для детей "Арлекин" (за постановку "Евгения Онегина"), главный режиссер Красноярского ТЮЗа. Также в команду вошли художник-постановщик Софья Шнырева, режиссер по пластике Никита Беляков, композитор Симона Маркевич и художник по свету Евгений Ганзбург.
Главные роли в "Буре" сыграют артисты Петр Касатьев, Анастасия Вельмискина, Ольга Ламинская, Ирина Бурич, Ярослав Тимофеев, Владислав Кричмарь и другие.
"Мистика и реальность, чувственность и злоба, шекспировский "смех и плач" — всё это "Буря" в "СамАрте". Пьеса была написана более чем 400 лет назад, но сейчас актуальна как никогда. Коварство, вероломство, опьянение властью, предательство и раскаяние, любовь и прощение — вечные темы, которые заинтересовали постановщиков", — отметили в театре.
Возрастные рекомендации для зрителей: 16+. Расписание премьерных показов:
13 сентября в 18:00
14 сентября в 17:00
15 сентября в 17:00.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.