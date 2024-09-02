"Ладью" покинул защитник Глеб Борзин

В связи с истечением срока пробного соглашения расположение "Ладьи" покинул 17-летний защитник Глеб Борзин — полноценный контракт ему предложен не будет, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Сезон 2024/2025 хоккеист начнет в составе команды "Лада", выступающей в ЮХЛ.
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