Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий к Дню города

К празднованию Дня города Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий, сообщает пресс-служба музея.

В субботу, 7 сентября, в 17:00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет открытие выставки "КиноВолга" (12+) и кураторская экскурсия (12+) искусствоведа, директора музея Марии Ионовой.

Десятки советских и российских фильмов неразрывно связаны с Волгой. Одни картины снимались на ней, другие — показывали ее местом своего действия. Выставка "КиноВолга" предлагает посмотреть на Волгу с "других берегов" — мы раскроем образ великой реки через призму киноискусства.

Волга может выступать в роли пейзажа, на фоне которого в фильме развиваются события, художественной метафоры, а иногда она даже превращается в настоящую героиню. На примере некоторых кинолент гости увидят три образа реки в кинематографе: "Пейзаж", "Герой" и "Метафора". Гостей ждут удивительные кадры и моменты, неочевидные ракурсы, красота природы и ее сила, а также неожиданные изобразительные решения!

В 18:00 с концертом выступит фолк-группа TARAXACUM (0+). Taraxacum в переводе с латинского означает "одуванчик". При дуновении ветра семена одуванчика разлетаются по миру и прорастают в земле, давая новую жизнь. Так и музыка этого творческого проекта создана, чтобы проникать в умы и сердца слушателей, рождая новые эмоции. Большая часть репертуара группы состоит из экспериментальных аранжировок народных песен, однако музыканты с тем же очарованием исполняют джазовые и авторские произведения.

Музыкальное трио подбирает необычную палитру звуков и стилей, сочетает цифровой баян, ударные инструменты всего мира и прекрасный вокал, дарит песням новое дыхание. Композиции, которые прозвучат на концерте, записаны в разных уголках России. Гости также услышат эксклюзивные мелодии, найденные в фольклорно-этнографических экспедициях по Самарской области.

В составе коллектива Алиса Манахова-Седова (вокал), Галина Каптюхина (перкуссия) и Татьяна Лизунова (цифровой баян).

В 19:00 пройдет показ фильма "Максим Перепелица" (Анатолий Граник, 1955, 0+).

В воскресенье, 8 сентября, с 10:00 до 18:00 у посетителей будет возможность бесплатно посетить Музей Эльдара Рязанова.

В 13:00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет показ фильма "На златом крыльце сидели" (Борис Рыцарев, 1986, 12+).

В 15:00 начнется мастер-класс "Волга волнуется раз!" (6+). На занятии дети познакомятся с древним искусством складывания различных фигурок из бумаги — оригами. Каждый участник сделает свой уникальный "кораблик", а затем сможет "отправить его в плавание по Волге" — оформить поделку в виде объемной открытки.

В 16:00 пройдет занятие "Старые игры о главном: игры с мячом" (6+). Участники смогут поиграть в "горячую картошку", "съедобное-несъедобное", "кто кем был", "кого назвали, тот и ловит" и другие озорные игры.

В 17:00 историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова прочитает лекцию "Куйбышев в 1960–1980-е годы: мир советского человека" (12+).

Период оттепели характеризуется многими явлениями: развитие науки, изменение образа жизни людей и их досуга. На примере нашего города поговорим о различных аспектах повседневности советского горожанина. Чем жил Куйбышев в 1960–1980-е годы? Какие кафе и рестораны посещали жители города, в каких скверах и парках гуляли? Кто такие стиляги и где было место их притяжения? Как развивалось строительство новых домов и как изменение типологии жилья повлияло на население города? Посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

В 18:00 пройдет концерт Георгия Шагалова (0+). Известный самарский бас, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Самарского академического театра оперы и балета исполнит народные песни "Дубинушка", "Вдоль по Питерской" и другие. Гости также смогут услышать городские романсы второй половины XIX века, которые отличаются особой поэтичностью и лирикой.

Также в 18:00 начнется пешеходная экскурсия "Самарские страницы жизни Эльдара Рязанова" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Просим обратить внимание — на пешеходную экскурсию требуется обязательная предварительная запись.

Посетители откроют много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о его связи с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова. Кроме того, это возможность узнать историю города: как Самара стала губернской столицей, какие события происходили в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны и как здесь жили эвакуированные артисты.

Начнется путь от дома, куда в 1927 г. принесли новорожденного Рязанова, и где сейчас располагается музей, посвященный великому режиссеру. Экскурсанты откроют много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера, а также историю города.

Место сбора: Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии: примерно 1,5 часа. Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16.

Завершит вечер показ фильма "Гусарская баллада" (Эльдар Рязанов, 1962, 6+). Он начнется в 19:00.