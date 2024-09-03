Диана Шнайдер закончила выступление в "одиночке" US Open

Тольяттинская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал US Open — 2024. В матче четвертого круга она уступила шестой ракетке мира Джессике Пегуле со счетом 4:6, 2:6, пишет championat.com.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Пегулы пять эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.