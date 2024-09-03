В Самаре запустят новые автобусы на 92 пассажира с кондиционерами и USB-розетками

"СамараАвтоГаз" выпустит на маршруты новые автобусы LOTOS-105C02 вместимостью 92 пассажира. Об этом перевозчик сообщил в своем Телеграм-канале.
Автобусы будут оснащены кондиционерами, электронными маршрутоуказателями, розетками USB. А в распоряжении водителя будут зеркала с подогревом, вентилятор, экран, на котором отображается картинка входа и выхода из дверей.
Кроме того, эти автобусы будут оснащены пандусом в середине салона. Для детских и инвалидных колясок, а также для собак-поводырей предусмотрены отдельные места.
"Автобусы выйдут на самые протяженные и загруженные городские маршруты", - пообещали в "СамараАвтоГазе".
На просьбу портала "Волга Ньюс" уточнить количество автобусов и назвать конкретные маршруты, на которых они будут работать, в организации сообщили, что подробности предоставят завтра.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!