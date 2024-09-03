В Самаре запустят новые автобусы на 92 пассажира с кондиционерами и USB-розетками

"СамараАвтоГаз" выпустит на маршруты новые автобусы LOTOS-105C02 вместимостью 92 пассажира. Об этом перевозчик сообщил в своем Телеграм-канале.

Автобусы будут оснащены кондиционерами, электронными маршрутоуказателями, розетками USB. А в распоряжении водителя будут зеркала с подогревом, вентилятор, экран, на котором отображается картинка входа и выхода из дверей.

Кроме того, эти автобусы будут оснащены пандусом в середине салона. Для детских и инвалидных колясок, а также для собак-поводырей предусмотрены отдельные места.

"Автобусы выйдут на самые протяженные и загруженные городские маршруты", - пообещали в "СамараАвтоГазе".

На просьбу портала "Волга Ньюс" уточнить количество автобусов и назвать конкретные маршруты, на которых они будут работать, в организации сообщили, что подробности предоставят завтра.