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Общество

В Самарской области прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 сентября, в Российской Федерации — День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день символизирует единение государства и общества в борьбе с глобальной угрозой человечеству — терроризмом.

Памятная дата 3 сентября была установлена в 2005 г. Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России". Установление памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими с 1 по 3 сентября 2004 г., когда в результате террористического акта в школе № 1 Беслана в Северной Осетии погибли — 333 человека (в том числе 186 детей, 17 учителей и 11 работников силовых структур), получили ранения — более 700 жителей города и 55 сотрудников спецслужб.

В День солидарности в борьбе с терроризмом общественные, молодежные и образовательные организации проводят культурные и просветительские мероприятия, направленные на противодействие терроризму в разных сферах жизни. Этот день призван символизировать объединение государства и общества в борьбе с общим врагом. Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что, только объединившись, можно противостоять терроризму, не только национальному, но и международному.

Так, молодежь Самарской области 2 сентября в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Парке Дружбы провела флешмоб, в рамках которого все желающие сделали из бумаги белых птиц и развесили их на деревьях — как символ мира и памяти погибшим во время трагических событий в Беслане.

3 сентября на площади Славы в Самаре состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине", посвященному Дню окончания Второй мировой войны. В ходе церемонии почтили память жертв террористического акта в Беслане.

В СамГТУ 3 и 4 сентября пройдет организованный Российским обществом "Знание" тематический кинопоказ документального фильма Российского общества Знание "Беслан, три дня навсегда", после которого состоится обсуждение кинокартины со студентами. Картина рассказывает о людях, выживших во время теракта в школе № 1 Беслана. Сегодня мальчики и девочки, которых удалось спасти, выросли и стали успешными врачами, учителями, спортсменами. У многих уже свои дети. Повзрослевшие ученики вспоминают трагедию, потрясшую весь мир, те страшные три дня в их памяти навсегда.

В Самарском университете прошел открытый диалог на тему "Правовая культура в противодействии терроризму, экстремизму и коррупции", в рамках которой будет показан видеоролик про Беслан.

В школах Самарской области в эти дни проходят тематические классные часы. Так в школе № 163 Самары состоится общешкольное мероприятие, на котором обсудят проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом, минутой молчания почтили жертв террористических актов.

В Центре социализации молодежи 3 сентября состоялось награждение по итогам областного конкурса "Скажи терроризму нет!"  В мероприятии приняли участие школьники, студенты, педагоги. Конкурс "Скажи терроризму нет!" проводится с целью воспитания у детей и подростков уважения к ценностям мирной жизни, укрепления гражданского единства. В этом году в конкурсе приняли участие более 200 человек.

Также образовательные и культурные учреждения региона, патриотические клубы и организации области приглашают присоединится ко всероссийской акции "Капля жизни". Название акции связано с тем, что в течение трех дней дети и женщины, находившиеся в заложниках в школе Беслана, не могли выпить даже капли воды. Во время акции организаторы символически предлагают "напоить" деревья и цветы и почтить минутой молчания тех, кто стал жертвой террора.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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