Поправки на миллиарды: в бюджет Самары внесли изменения

29 августа депутаты думы Самары утвердили очередные поправки в трехлетний бюджет города. Сумма учетных безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на 3 года составила 13,7 млрд рублей. Большая часть вновь учтенных средств будет потрачена на модернизацию общественного транспорта, дорожную деятельность, капремонт образовательных учреждений, переселение граждан из ветхого жилья и другие цели.

Изменения учитывают безвозмездные поступления средств вышестоящих бюджетов на сумму 13,7 млрд рублей на 3 года (2024 — 6,2 млрд, 2025 — 3,7 млрд, 2026 — 3,8 млрд). Почти половину всех денег в течение трех лет планируют направить на модернизацию системы городского электрического транспорта — купить новые трамвайные вагоны и отремонтировать инфраструктуру.

После внесения изменений доходы городского бюджета на 2024 год составили 55,06 млрд рублей, на 2025-й и 2026-й — по 44,9 млрд. Как отметил председатель думы Алексей Дегтев, эти цифры имеют важное значение.

"Неоднократно на профильных комитетах мы ставили задачу — перейти за порог доходов бюджета в 50 миллиардов рублей. Мы этого достигли, в первую очередь за счет средств, которые получили из вышестоящих бюджетов. Без этой поддержки не реализовать задачи национальных проектов, не решить проблемы, которые десятилетиями копились в нашем городе", — подчеркнул спикер.

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