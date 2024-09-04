В регионе эпидпорог по ОРВИ превышен на 25,4%

В Самарской области за неделю зарегистрировано 8078 случаев заболевания ОРВИ. Это выше нормы на 25,4% (на 10 тыс. населения), сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

При этом самая высокая заболеваемость среди подростков - в возрастной группе 15 лет и старше - на 104,9%.

"Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 48,4%, 3-6 лет на 48,0%, 7-14 лет на 37,2%", - говорится в сообщении.

Напомним, что наиболее эффективной защитой от гриппа является вакцинация.