16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открыли движение по отремонтированной ул. Чернореченской В Самарской области "похитили" берег озера В регионе эпидпорог по ОРВИ превышен на 25,4% В Самаре предложили не ходить по эко-плитке на ул. 22 Партсъезда, реконструированной за 1 млрд рублей В Самаре запустят новые автобусы на 92 пассажира с кондиционерами и USB-розетками

Общество

В Самарской области "похитили" берег озера

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 205
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутату Госдумы Александру Хинштейну направили коллективное обращение жители коттеджного поселка "Булгари Парк", расположенного в п. Власть труда Волжского района. Они пожаловались на захват части водного объекта — озера Березово Карасево.

По мнению жителей, ряд участков, непосредственно на берегу, незаконно отдали физлицам. 

Парламентария попросили помочь в организации проверки. Александр Хинштейн направил ряд запросов.

Далее, по данным Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, доводы о незаконном формировании ряда земельных участков за счет акватории и береговой полосы подтвердились.

Для устранения нарушений Самарский межрайонный природоохранный прокурор направил в Волжский районный суд девять заявлений о признании права собственности на занятые акваторией и береговой полосой участки отсутствующим.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6