В Самарской области "похитили" берег озера

Депутату Госдумы Александру Хинштейну направили коллективное обращение жители коттеджного поселка "Булгари Парк", расположенного в п. Власть труда Волжского района. Они пожаловались на захват части водного объекта — озера Березово Карасево.

По мнению жителей, ряд участков, непосредственно на берегу, незаконно отдали физлицам.

Парламентария попросили помочь в организации проверки. Александр Хинштейн направил ряд запросов.

Далее, по данным Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, доводы о незаконном формировании ряда земельных участков за счет акватории и береговой полосы подтвердились.

Для устранения нарушений Самарский межрайонный природоохранный прокурор направил в Волжский районный суд девять заявлений о признании права собственности на занятые акваторией и береговой полосой участки отсутствующим.