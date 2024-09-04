В Самарской области "похитили" берег озера

Депутату Госдумы Александру Хинштейну направили коллективное обращение жители коттеджного поселка "Булгари Парк", расположенного в п. Власть труда Волжского района. Они пожаловались на захват части водного объекта — озера Березово Карасево.
По мнению жителей, ряд участков, непосредственно на берегу, незаконно отдали физлицам.
Парламентария попросили помочь в организации проверки. Александр Хинштейн направил ряд запросов.
Далее, по данным Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, доводы о незаконном формировании ряда земельных участков за счет акватории и береговой полосы подтвердились.
Для устранения нарушений Самарский межрайонный природоохранный прокурор направил в Волжский районный суд девять заявлений о признании права собственности на занятые акваторией и береговой полосой участки отсутствующим.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!