Во Дворце спорта пройдет одиннадцатый Кубок КВН Самарской области

В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная Кубку КВН Самарской области. В ходе пресс-конференции организаторы и участники кубка рассказали о программе кубка, отборе команд и о том, как развивается движение КВН в губернии. Какие лиги сегодня действуют в регионе, а также кто и как может создать свою команду КВН.

"Это будет масштабное событие. За два дня мы познакомимся с лучшими командами Международного союза КВН, не только нашего региона и страны, но и Республики Беларусь. Мы всегда стараемся сделать все лучшее для самарского зрителя и благодаря Правительству Самарской области это у нас получается", — отмечает руководитель Движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.

Кубок КВН — это масштабное и значимое мероприятие, которое проводится в регионе с 2014 года. Традиционно на это событие приезжают лучшие команды КВН нашей страны и стран ближнего зарубежья.

В 2024 г. состоится одиннадцатый Кубок КВН Самарской области. Кубок пройдет в два этапа: "КУБОК КВН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ДЕТИ" 6 сентября и "КУБОК КВН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА" 7 сентября. Мероприятия пройдут в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого", что позволит привлечь 4000 зрителей на каждое из событий. На мероприятиях будет осуществляться телевизионная съемка с последующим производством двух телевизионных передач.

Попасть на мероприятия может каждый житель региона (при наличии мест), для этого необходимо оставить заявку на сайте kvnsamara.ru или принять участие в розыгрыше и получить бесплатный пригласительный билет.

"КВН в Самарской области больше, чем игра. А самарская молодежь талантлива во всем", — подчеркивает Сергей Ларионов.

История Самарского КВН уходит в 70-е годы. С 2005 года при поддержке Администрации г. о. Самара организовано движение "Самарский КВН". В 2024 году движение Самарский КВН — это девять полноценных турниров, охватывающих все уголки Самарской области и всех ее жителей, от школьников до взрослых трудящихся людей.

"В КВН никогда не поздно начинать играть, у нас для этого благодаря Правительству региона есть все условия", — отмечает редактор Движения "Самарский КВН" Никита Коваленко. В Самарской области на постоянной основе действуют: Центральная лига МС КВН "Самара", Официальная лига МС КВН "Тольятти", Молодежная лига КВН "Сызрань", Самарская областная лига КВН трудовой молодежи, лига КВН для профессиональных образовательных организаций Самарской области "Молодой специалист", четыре дивизиона Детского КВН Самарской области. Кроме того, участники движения "Самарский КВН" активно принимают участие в городских праздничных и социальных мероприятиях. Традиционно проводятся мероприятия обучающей направленности — "Школа КВН". Каждый год все большее количество команд представляют регион на Международном фестивале команд КВН "КИВИН" в городе Сочи и на Международном фестивале школьных команд КВН в городе Анапа, показывая высокий уровень подготовки, добиваясь наилучших результатов. Продолжая стремительно развиваться, ставя перед собой новые цели и достигая их, движение "Самарский КВН" объединяет в себе все больше и больше ярких, инициативных, творческих молодых людей всей Самарской области.