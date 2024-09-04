ВСК и Хеликс выяснили, каких витаминов и минералов не хватает россиянам

Специалисты Страхового Дома ВСК и Лабораторной службы Хеликс выяснили, каких витаминов не хватает россиянам, и анализ на какой витамин сегодня самый популярный.
В преддверии осени, традиционного сезона простуд, многие россияне задумываются о дополнительном укреплении иммунитета. Например, начинают принимать витамины и сдавать анализы для оценки нехватки тех или иных микроэлементов. Так, за прошедшие три сезона текущего года число россиян, проходящих комплексную диагностику нехватки витаминов, выросло почти вдвое.
По данным Страхового Дома ВСК, самые распространённые виды заболеваний, связанные с нехваткой или переизбытком витаминов и микроэлементов, это: железодефицитная анемия (87% диагнозов), недостаточность витамина D (6,5%), В12-дефицитная анемия (2%), нарушения обмена кальция (1%).
Преимущественно с подобными состояниями сталкиваются именно женщины. Так, доля женщин с нехваткой железа составляет 87%, с нехваткой витамина B12 — 72%, с нарушением обмена кальция — 71%, с недостатком витамина D — 70%.
Реже всего россияне сталкиваются с недостатком витаминов С и E, а также переизбытком витаминов A и D. На эти дисбалансы приходится менее 0,004% случаев.
Самым популярным стал анализ на витамин D. В топ-3 региона, где жители чаще всего его сдавали в 2024 году, вошли:
- Сибирский федеральный округ
- Центральный федеральный округ
- Северо-Кавказский федеральный округ
А реже всего за диагностикой витамина D обращались жители Северо-Западного и Южного федеральных округов.
"Чаще всего причиной недостатка витаминов является образ жизни: несбалансированное питание, вредные привычки, отсутствие физической активности и т. д. Все это влияет не только на самочувствие, но и на состояние кожи, волос, ногтей. Баланс витаминов очень важен для здоровья. Витамины участвуют в регуляции сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, иммунной, пищеварительной и прочих систем организма. Поэтому важно вовремя заметить проблему и обратиться к специалисту", — отмечает Лариса Беседина, врач клинической лабораторной диагностики, руководитель лабораторного комплекса Хеликс в Екатеринбурге.
"Осень и весна — это традиционно периоды, когда мы фиксируем всплеск обращаемости к врачам. Помимо сезонных инфекций это связано с обострением хронических заболеваний, а также желанием проверить готовность организма к смене сезонов. Особенно важно обратить внимание на нехватку витаминов и микроэлементов людям из группы риска. Например, от нехватки витамина B12 чаще всего страдают женщины старше 60 лет, витамина D — россиянки старше 40, железодефицитная анемия — распространенная проблема женщин 30-40 лет", — добавляет Ольга Бакшутова, врач-терапевт, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
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Пусть прививается , кто ее держит !
ужас