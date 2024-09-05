Авито Работа на ВЭФ: целевое обучение поможет преодолеть кадровый голод

В условиях напряженного рынка труда и кадрового голода работодатели вынуждены адаптироваться, вырабатывая новые стратегии для подбора персонала. Одним из ключевых трендов, которые формируют сегодняшний рынок труда, стал поиск баланса между системой образования и запросами рынка. Об этом заявил Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Несмотря на то что работодатели продолжают повышать зарплатные предложения, стремясь привлечь нужных специалистов, полностью решить проблему не удается. Например, летом 2024 года в среднем по России зарплаты выросли на 9% за год, а в ДФО — на 6% за год, но этого недостаточно для покрытия дефицита высококвалифицированных кадров.

В такой ситуации важным решением становится сотрудничество учебных заведений и бизнеса, включая создание совместных целевых и специализированных программ, которые помогут восполнить пробелы в квалификациях и подготовить специалистов, соответствующих требованиям современного рынка.

"Внедрение стажировок, практик и совместных проектов позволит студентам на практике применить полученные знания и навыки, а работодателям — выявить потенциальных сотрудников еще до их окончательного трудоустройства. Кроме того, тесное сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов. Часто образовательные программы не успевают за стремительными изменениями и трендами на рынке труда, поэтому к окончанию обучения в вузе или ссузе часть знаний и навыков выпускника устаревают", — отметил Дмитрий Пучков.

Так, в качестве примера Дмитрий Пучков привел успешный опыт Авито по запуску магистратуры по направлению Data Science в сотрудничестве с МФТИ. Студенты совмещают учебу с оплачиваемой стажировкой в компании. До 2028 года планируется наладить сотрудничество с 11 профильными вузами, в том числе МГУ, ИТМО, ВШЭ. Таким образом планируется подготовить порядка 3 000 IT-специалистов.

Помимо востребованности IT-специальностей, эксперт также отметил масштабный дефицит квалифицированного персонала в промышленности и производстве, который стал катализатором популяризации среднего профессионального образования среди населения. По данным исследования Авито Работы, 71% работающих россиян считают среднее профессиональное образование (СПО) перспективным. 67% респондентов были бы готовы рассмотреть возможность получения среднего профессионального образования, если бы только начинали свой карьерный путь.

"Мы, как платформа, объединяющая работодателей и соискателей, активно популяризируем дефицитные профессии и варианты их получения. По результатам нашего исследования, всего 26% россиян хорошо осведомлены о возможности целевого приема при поступлении в вузы или ссузы. Среди этой категории ответивших 81% считают, что оно способствует повышению эффективности подготовки специалистов в условиях нехватки кадров", — комментирует Дмитрий Пучков.

Напомним, что 4 сентября на ВЭФ Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились помогать приморским соискателям найти подходящие вакансии и содействовать работодателям региона в подборе нужных специалистов. В ходе реализации соглашения особое внимание будет уделяться мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда Приморского края и популяризации промышленных профессий на территории региона.