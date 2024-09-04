Авито Работа и Министерство профобразования и занятости населения Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве

4 сентября 2024 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в развитии возможностей для людей в поисках работы и компаний-работодателей.
Стороны договорились помогать приморским соискателям найти подходящие вакансии и содействовать работодателям региона в подборе нужных специалистов. В ходе реализации соглашения особое внимание будет уделяться мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда Приморского края и популяризации промышленных профессий на территории региона.
Как подчеркнул Сергей Дубовицкий, министр профессионального образования и занятости населения Приморского края, такое сотрудничество позволит содействовать развитию экономики Приморья.
"Экономика без квалифицированных кадров невозможна. Благодаря нашему партнерству мы будем подбирать кадры, в которых нуждается Приморский край, и приглашать работать в наш регион, в том числе из других субъектов России. Правительство Приморья при поддержке федеральных ведомств будет давать таким специалистам максимальные возможности для того, чтобы они могли здесь себя реализовать", — сказал глава ведомства.
"Рынок труда сейчас очень напряженный, конкуренция за сотрудников продолжает расти практически во всех отраслях. В этой ситуации совместные проекты с Министерством могут существенно увеличить скорость реализации программ занятости, улучшить качество подбора и привлечь талантливых людей на Дальний Восток. Как платформа, внутри которой большие объемы данных, прежде всего мы можем снабжать Правительство Приморского края аналитикой и предоставить доступ к нашим базам резюме и вакансий. Кроме того, вместе мы планируем реализацию мероприятий, направленных на повышение активности соискателей и на работу с компаниями по подбору и обучению сотрудников", — прокомментировал Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают