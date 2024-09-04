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Занятость Экономическая политика

Авито Работа и Министерство профобразования и занятости населения Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4 сентября 2024 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в развитии возможностей для людей в поисках работы и компаний-работодателей.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Стороны договорились помогать приморским соискателям найти подходящие вакансии и содействовать работодателям региона в подборе нужных специалистов. В ходе реализации соглашения особое внимание будет уделяться мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда Приморского края и популяризации промышленных профессий на территории региона.

Как подчеркнул Сергей Дубовицкий, министр профессионального образования и занятости населения Приморского края, такое сотрудничество позволит содействовать развитию экономики Приморья.

"Экономика без квалифицированных кадров невозможна. Благодаря нашему партнерству мы будем подбирать кадры, в которых нуждается Приморский край, и приглашать работать в наш регион, в том числе из других субъектов России. Правительство Приморья при поддержке федеральных ведомств будет давать таким специалистам максимальные возможности для того, чтобы они могли здесь себя реализовать", — сказал глава ведомства.

"Рынок труда сейчас очень напряженный, конкуренция за сотрудников продолжает расти практически во всех отраслях. В этой ситуации совместные проекты с Министерством могут существенно увеличить скорость реализации программ занятости, улучшить качество подбора и привлечь талантливых людей на Дальний Восток. Как платформа, внутри которой большие объемы данных, прежде всего мы можем снабжать Правительство Приморского края аналитикой и предоставить доступ к нашим базам резюме и вакансий. Кроме того, вместе мы планируем реализацию мероприятий, направленных на повышение активности соискателей и на работу с компаниями по подбору и обучению сотрудников", — прокомментировал Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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