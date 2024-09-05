Депутата Госдумы попросили помочь создать молодежную хоккейную лигу в Самарской области

К депутату Госдумы Александру Хинштейну обратились родители ребят, которые занимаются в хоккейном клубе "Комета". Как рассказали мамы мальчиков, сейчас существует проблема — после младшей "хоккейной школы" идти в регионе некуда.

"Активные мамы юных спортсменов утверждают, что нет у нас в регионе полноценной системы детско-юношеского хоккейного спорта. Договорились, что заявители и депутат обратятся к врио губернатору Самарской области с этой просьбой, чтобы вместе найти пути решения вопроса на региональном уровне", — рассказали в пресс-службе Александра Хинштейна.

В сентябре 2023 г. родители малышей-хоккеистов уже жаловались журналистам на недостаток финансирования команды.

"С 2021 г. дети тренируются в ХК "Комета" во Дворце спорта им. Высоцкого на ул. Молодогвардейская, 222 в Самаре. На базе спортклуба собралась команда из детей 2016 года рождения — более 50 воспитанников. На протяжении трех лет мы прилагали все возможные усилия для соблюдения спортивной дисциплины и полной самоотдачи для получения наилучших результатов. Тренерский состав, на высшем уровне, занимался и занимается воспитанием наших детей, взращивая не только спортсменов, но и патриотов России, прививая любовь к хоккею. Этот вид спорта в сердце каждого нашего ребенка", — писали в жалобе в СМИ родители.

Дети успешно выступали и выигрывали турниры. Но как говорят папы и мамы, дальше они узнали, что финансирование "Кометы" приостановлено.

"Заработная плата тренеров 2016 г. снизилась в несколько раз, практически до минимального прожиточного минимума. У наших наставников и тренеров также есть дети и семьи. В связи с недостаточным финансированием, тренеры вынуждены рассматривать более выгодные предложения в других клубах за пределами региона. Более 50 воспитанников могут остаться без наставников, с которыми они прошли азы занятия хоккеем", — сообщали родители.

С тех пор нашли спонсора. Правда, родители юных спортсменов беспокоятся, что у спонсора может прекратиться возможность финансировать клуб и просят обратить внимание и на эту проблему.