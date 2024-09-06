В День города в Самаре ограничат движение транспорта

В воскресенье, 8 сентября, в связи с проведением Дня города, в Самаре будет ограничено движение транспорта, сообщает мэрия города.

Ограничения будут действовать с 12:00 до 23:59 на следующих участках:

по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;

по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Самарской;

по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

Помимо этого, на вышеуказанных участках с 20:00 7 сентября до 23:59 8 сентября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин).

Кроме того, с 12:00 до 23:59 8 сентября движение автобусов №№ 24, 80, 226 будет осуществляться в соответствии со скорректированными схемами.