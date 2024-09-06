В День города в Самаре ограничат движение транспорта

В воскресенье, 8 сентября, в связи с проведением Дня города, в Самаре будет ограничено движение транспорта, сообщает мэрия города.
Ограничения будут действовать с 12:00 до 23:59 на следующих участках:
- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
- по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;
- по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Самарской;
- по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.
Помимо этого, на вышеуказанных участках с 20:00 7 сентября до 23:59 8 сентября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин).
Кроме того, с 12:00 до 23:59 8 сентября движение автобусов №№ 24, 80, 226 будет осуществляться в соответствии со скорректированными схемами.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!