16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В День города в Самаре состоится квест-викторина "Знай историю Самары!" В День города в Самаре ограничат движение транспорта Самарцам начнут начислять пени по долгам за вывоз мусора Самарская область внедрит систему контроля безопасности назначений лекарств на основе доказательной медицины В Самаре начался суд "жители Безымянки против чиновников"

Общество

В День города в Самаре состоится квест-викторина "Знай историю Самары!"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 8 сентября, состоится квест-викторина "Знай историю Самары!" (6+) в рамках Дня города. Зарегистрироваться для участия в розыгрыше можно предварительно в штабе квеста в Струковском саду (здание шахматного центра).

Мероприятие пройдет с 10:00 до 17:00 в двух специальных локациях: "Исторический город" и "Трудовая слава Безымянки" — в каждой из них по 15 точек-станций. Передвигаться между ними участники смогут любым удобным способом: на велосипеде, самокате или же пешком. Всего нужно будет преодолеть около 12-ти километров: на это уйдет примерно 2 часа.

На каждой станции будут ожидать волонтеры, располагающие заданиями-карточками с вопросами (по 3 на остановке) — и записывающими ответы. Стартовать можно из любой точки маршрута: на первой же станции вам выдадут карту, персональный QR-код и зарегистрируют в специальном приложении.

За прохождение станций можно получить различные сувениры и подарки. Также для участников мероприятия предусмотрен розыгрыш призов. Он начнется после окончания квеста в 19:00 в Летнем театре Струковского сада. Можно будет выиграть умные колонки и смарт-часы, а также поездку в Москву или по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6