В День города в Самаре состоится квест-викторина "Знай историю Самары!"

В воскресенье, 8 сентября, состоится квест-викторина "Знай историю Самары!" (6+) в рамках Дня города. Зарегистрироваться для участия в розыгрыше можно предварительно в штабе квеста в Струковском саду (здание шахматного центра).

Мероприятие пройдет с 10:00 до 17:00 в двух специальных локациях: "Исторический город" и "Трудовая слава Безымянки" — в каждой из них по 15 точек-станций. Передвигаться между ними участники смогут любым удобным способом: на велосипеде, самокате или же пешком. Всего нужно будет преодолеть около 12-ти километров: на это уйдет примерно 2 часа.

На каждой станции будут ожидать волонтеры, располагающие заданиями-карточками с вопросами (по 3 на остановке) — и записывающими ответы. Стартовать можно из любой точки маршрута: на первой же станции вам выдадут карту, персональный QR-код и зарегистрируют в специальном приложении.

За прохождение станций можно получить различные сувениры и подарки. Также для участников мероприятия предусмотрен розыгрыш призов. Он начнется после окончания квеста в 19:00 в Летнем театре Струковского сада. Можно будет выиграть умные колонки и смарт-часы, а также поездку в Москву или по Самарской области.