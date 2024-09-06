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Хоккей Спорт

"Лада" уступила "Локомотиву" - 0:3

ТОЛЬЯТТИ. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Лады" в первом матче нового сезона дома уступили "Локомотиву".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Появление новичка Энтони Греко в третьей пятерке — самое главное изменение в составе тольяттинцев в преддверии стартовой игры в регулярном чемпионате, причем в партнерах по атакующему сочетанию у американского форварда сразу оказались Трой Джозефс и Остап Сафин. Также стоит отметить, что в заявочный лист вернулись опытные нападающие Михаил Фисенко и Дмитрий Кугрышев, а место в воротах занял Владислав Подъяпольский.

Первый период прошел в достаточно спокойном ключе — ярославцы больше владели шайбой и бросали по воротам, в то время как "автозаводцы" заметно превзошли оппонента в силовой борьбе. Заброшенной шайбы в итоге пришлось подождать до начала следующей двадцатиминутки, когда "Локомотив" внезапно отличился в меньшинстве, воспользовавшись ошибкой обороны "Лады".

Павел Красковский в ближнем бою хладнокровно разобрался с Владиславом Подъяпольским — 0:1. До перерыва гости отличились еще дважды усилиями Александра Полунина и Артура Каюмова, реализовавшего лишнего. Третий игровой отрезок получился безголевым и команде Олега Браташа пришлось признать свое поражение. Итог — 0:3.

В субботу, 7 сентября, волжане примут на родном льду СКА из Санкт-Петербурга.

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