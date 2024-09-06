С 12 сентября из Самары в Похвистнево запустят новые электрички

С 12 сентября "Самарская ППК" введет на участке Самара - Похвистнево новый комфортабельный подвижной состав ЭП2Д.
Новые электропоезда в понедельник, вторник, четверг и пятницу будут ходить по маршрутам № 7510 (отправление из Самары в 9:03), № 7509 (отправление из Похвистнево в 15:53). В субботу на них можно будет уехать по маршруту № 7528 (отправление из Самары в 19:34), в воскресенье - № 7503 (отправление из Похвистнево в 11:14).
Стоимость проезда по маршруту Самара - Зубчаниновка составит 40 руб., по маршруту Самара - Похвистнево — 349,8 рубля.
По средам, субботам и воскресеньям пригородные поезда № 7510 и № 7509 будут обслуживаться составом ЭД4М. Стоимость проезда на нем по маршруту Самара - Зубчаниновка составляет 27 руб.,
по маршруту Самара - Похвистнево — 286,2 рубля.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!