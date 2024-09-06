С 12 сентября из Самары в Похвистнево запустят новые электрички

С 12 сентября "Самарская ППК" введет на участке Самара - Похвистнево новый комфортабельный подвижной состав ЭП2Д.

Новые электропоезда в понедельник, вторник, четверг и пятницу будут ходить по маршрутам № 7510 (отправление из Самары в 9:03), № 7509 (отправление из Похвистнево в 15:53). В субботу на них можно будет уехать по маршруту № 7528 (отправление из Самары в 19:34), в воскресенье - № 7503 (отправление из Похвистнево в 11:14).

Стоимость проезда по маршруту Самара - Зубчаниновка составит 40 руб., по маршруту Самара - Похвистнево — 349,8 рубля.

По средам, субботам и воскресеньям пригородные поезда № 7510 и № 7509 будут обслуживаться составом ЭД4М. Стоимость проезда на нем по маршруту Самара - Зубчаниновка составляет 27 руб.,

по маршруту Самара - Похвистнево — 286,2 рубля.