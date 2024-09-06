Терапевт ВСК призвала не бояться нового штамма ковида и не спешить на КТ

С начала пандемии коронавирусной инфекции прошло уже чуть больше четырех лет. Сегодня информация о появлении новых штаммов или росте заболеваемости уже не выглядит так пугающе как для самих пациентов, так и для лечащих врачей. Заболевшим без острой необходимости не назначают КТ легких или прием антикоагулянтов. Вирус давно стал одной из привычных сезонных инфекций. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусной инфекцией c 27 августа по 3 сентября 2024 года выросла на 20%. Полина Шубина, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказывает о новых штаммах Covid-19, их основных признаках и методах лечения.

Несмотря на окончание пандемии, коронавирусная инфекция фиксируется во всех странах мира. В этом году были выявлены новые варианты штамма — COVID-19 EG.5 "эрис", BA.2.86 "пирола". А летом 2024 года появился новый вариант омикрона JN.1 — "FliRT". Стоит помнить, что каждый новый штамм отличается большей вирулентностью, то есть он более заразный. При этом сама болезнь протекает легче, без серьезных осложнений.

В настоящее время COVID-19 практически полностью потерял свои "особенности течения". Новые штаммы не вызывают аносмии (потери обоняния), столь выраженного астенического синдрома (слабость, утомляемость), высокой лихорадки (за исключением тяжелых случаев). Как правило, пациенты жалуются на заложенность носа, першение в горле, сухой кашель, температуру не выше 38.5, реже возникает тошнота, рвота, жидкий стул, головные боли, слабость и утомляемость. Отличить COVID-19 от других вирусов на основании жалоб сейчас стало невозможно. При этом в случае легкого течения инфекции (без необходимости госпитализации, при отсутствии у пациента факторов риска, пневмонии и недостаточности дыхания) лечение коронавирусной инфекции не отличается от сезонного ОРВИ.

Если ПЦР-тест на COVID-19 подтверждает диагноз, не стоит торопиться записываться на КТ легких, начинать самостоятельно прием антикоагулянтов или тем более антибактериальных препаратов (антибиотиков). Любая вирусная инфекция при тяжелом течении повышает риск неблагоприятного сердечно-сосудистого события (тромбоэмболии, инфаркта, инсульта). Без назначения врача принимать такие препараты не нужно, и в целом при лечении коронавирусной инфекции в домашних условиях данная группа сейчас не используется. Если заболевший принимает какие-либо лекарства в связи с хроническими заболеваниями, на время болезни их прием нужно обязательно продолжить.

"Два непростых года "знакомства" с коронавирусом не прошли зря — наш иммунитет хорошо адаптировался к инфекции. И хотя мы постоянно наблюдаем замкнутый круг — сначала у людей формируется иммунитет к одному варианту вируса, он модифицируется, чтобы выжить, так появляется новый штамм, — больше он не вызывает тяжелого течения болезни. Уровень летальности из-за COVID-19 тоже снижается. Но в группе риска остаются люди с тяжелыми заболеваниями (онкологией, сердечно-сосудистыми поражениями, сахарным диабетом) и пожилые. Если в описании вы узнаете себя или своих родных и опасаетесь заражения — это очередной повод вспомнить про ревакцинацию", — отметила Полина Шубина, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.