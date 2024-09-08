Горела формовочная линия АвтоВАЗа

В воскресенье, 8 сентября, в Тольятти на Южном шоссе, 36 произошел пожар на формовочной линии АвтоВАЗа.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал о возгорании поступил в 14:21.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 37 кв. метров. Было эвакуировано 20 человек.

Пожар тушили 80 человек с привлечением 25 единиц техники. В 15:19 его удалось локализовать на площади 70 кв. м, в 16:45 пожар был ликвидирован. Обошлось без пострадавших. На работе предприятия ЧП не сказалось.