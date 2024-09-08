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Пожары Происшествия

Горела формовочная линия АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 сентября, в Тольятти на Южном шоссе, 36 произошел пожар на формовочной линии АвтоВАЗа.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал о возгорании поступил в 14:21.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 37 кв. метров. Было эвакуировано 20 человек.

Пожар тушили 80 человек с привлечением 25 единиц техники. В 15:19 его удалось локализовать на площади 70 кв. м, в 16:45 пожар был ликвидирован. Обошлось без пострадавших. На работе предприятия ЧП не сказалось.

Гид потребителя

Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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