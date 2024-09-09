В регионе за август погибли шесть человек, которых искали волонтеры

ДПСО "Лиза Алерт" опубликовал статистику по пропавшим в регионе в августе текущего года. Всего поступило 117 заявок на розыск пропавших людей. 79 из них найдены живыми, шестеро погибли.
Добровольцы отряда 14 раз искали не пропавших, а родственников дезориентированных людей.
По восьми заявкам поиск еще продолжается.
Природные заявки (поиски в лесу) составили 22% от общего числа выездов. Хотя обычно по году только около 10% поисковых мероприятий выпадает на природную среду.
"В прошедшем августе девять раз отряд разворачивал полноценный масштабный поиск на местности с организацией штаба, кроме того, было выполнено 10 автономных задач экипажами отряда, семь раз заблудившихся в лесу и пропавших людей искали с помощью одного из наших отрядных направлений под названием "Лес на связи" (поиск при включенном телефоне при пропавшем)", - сообщили в "Лиза Алерт".
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!