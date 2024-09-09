В регионе за август погибли шесть человек, которых искали волонтеры

ДПСО "Лиза Алерт" опубликовал статистику по пропавшим в регионе в августе текущего года. Всего поступило 117 заявок на розыск пропавших людей. 79 из них найдены живыми, шестеро погибли.

Добровольцы отряда 14 раз искали не пропавших, а родственников дезориентированных людей.

По восьми заявкам поиск еще продолжается.

Природные заявки (поиски в лесу) составили 22% от общего числа выездов. Хотя обычно по году только около 10% поисковых мероприятий выпадает на природную среду.

"В прошедшем августе девять раз отряд разворачивал полноценный масштабный поиск на местности с организацией штаба, кроме того, было выполнено 10 автономных задач экипажами отряда, семь раз заблудившихся в лесу и пропавших людей искали с помощью одного из наших отрядных направлений под названием "Лес на связи" (поиск при включенном телефоне при пропавшем)", - сообщили в "Лиза Алерт".