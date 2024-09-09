16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский амбулаторный центр медицинской реабилитации оснастили современной медтехникой В первую неделю осени резко выросло число самарцев с ОРВИ ВСК: в соцсетях можно проводить не более 3 часов в день, иначе растет риск депрессии, тревожности и селфхарма Самарцы отдают предпочтение местным санаториям "Ингосстрах" и "Будь Здоров" проводят "Дни здоровья" для корпоративных клиентов

Здравоохранение Общество

"Ингосстрах" и "Будь Здоров" проводят "Дни здоровья" для корпоративных клиентов

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 268
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках проекта "Дни здоровья" врачи-эксперты и ведущие специалисты различных направлений медицины сети клиник "Будь Здоров" (дочерняя компания "Ингосстраха") проводят серию образовательных мероприятий для сотрудников компаний, застрахованных по ДМС в "Ингосстрахе".

Проект "Дни здоровья" направлен на популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников компаний-партнеров, повышение осведомленности о профилактических мерах и раннем выявлении заболеваний в рамках ежегодной проверки. Это важная составляющая комплексного подхода к вопросам обеспечения корпоративного здоровья персонала, нацеленная на управление рисками, повышение вовлеченности и производительности сотрудников, рост привлекательности организации как социально ответственного работодателя.

В рамках "Дней здоровья" врачи проведут диагностику, консультации и помогут сотрудникам обратить внимание на важные аспекты сохранения здоровья, не откладывая посещение врача.

"Физическое и ментальное здоровье, благополучие сотрудников — базовая ценность любой компании. Большинство российских компаний сегодня перестраивают свои бизнес-процессы, делают акцент на развитии человеческого капитала и построении корпоративной культуры, в основе которой лежит забота о здоровье и благополучии работников. Внедрение в периметре компаний, в офисах и на крупных производствах, программ заботы о сотрудниках (well-being) позволяет бизнесу эффективно организовать процессы по управлению здоровьем сотрудников, создать благоприятную среду для персонала и обеспечить компании конкурентное преимущество на рынке. По итогам "Дней здоровья" возрастает мотивация сотрудников и их заинтересованность в прохождении ранней диагностики, что позволяет предотвращать развитие заболеваний, выявлять факторы риска. Вовремя начатое лечение — это залог его эффективности и снижение риска опасных осложнений в будущем", — отметил Родион Ступин, генеральный директор сети клиник "Будь Здоров".

"Дни здоровья" проходят в очном формате и включают в себя лекции, обсуждение вопросов слушателей и осмотр сотрудников (в зависимости от их специальностей и профессиональных вредностей). На данный момент проводятся следующие мероприятия:

  • "День здоровья" с участием дерматолога (проверка родинок)

Посетители узнают о новообразованиях кожи, получат ответы на вопросы на личных осмотрах, рекомендации по самодиагностике и профилактике заболеваний кожи. Также врач проведет осмотр новообразований кожи с помощью портативного дерматоскопа. Таким образом будет проведена ранняя диагностика опасных заболеваний.

  • "День здоровья" с участием флеболога (проверка вен на аппарате УЗИ)

В рамках дня здоровья можно узнать о болезнях вен нижних конечностей, о факторах риска, предрасполагающих факторах, методах консервативного и хирургического лечения венозной недостаточности. Специалисты поделятся информацией о способах профилактики (гимнастика, компрессионный трикотаж, физиотерапия, медикаментозная терапия и др.) и проведут осмотр вен на портативном УЗИ аппарате.

  • "День здоровья" с участием врача скорой медицинской помощи с демонстрацией приемов по оказанию первой помощи на манекене

Первую помощь нужно оказывать правильно, ведь на кону — здоровье и даже жизнь. Опытные врачи скорой медицинской помощи расскажут и покажут, как правильно оказать первую помощь при основных экстренных состояниях. У всех желающих тоже будет возможность отработать навыки на манекене.

"Регулярные медицинские осмотры, правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек способствуют поддержанию здоровья и предупреждению развития болезней. "Дни здоровья" помогут узнать больше информации о своем организме, о том, как его укрепить и предотвратить возникновение заболеваний.

Мы предлагаем нашим клиентам организовать серию образовательных мероприятий в их офисе. При желании мероприятие может быть проведено и на другой площадке, например, на выставке или на открытом воздухе", — добавила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха".

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6