"Ингосстрах" и "Будь Здоров" проводят "Дни здоровья" для корпоративных клиентов

В рамках проекта "Дни здоровья" врачи-эксперты и ведущие специалисты различных направлений медицины сети клиник "Будь Здоров" (дочерняя компания "Ингосстраха") проводят серию образовательных мероприятий для сотрудников компаний, застрахованных по ДМС в "Ингосстрахе".

Проект "Дни здоровья" направлен на популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников компаний-партнеров, повышение осведомленности о профилактических мерах и раннем выявлении заболеваний в рамках ежегодной проверки. Это важная составляющая комплексного подхода к вопросам обеспечения корпоративного здоровья персонала, нацеленная на управление рисками, повышение вовлеченности и производительности сотрудников, рост привлекательности организации как социально ответственного работодателя.

В рамках "Дней здоровья" врачи проведут диагностику, консультации и помогут сотрудникам обратить внимание на важные аспекты сохранения здоровья, не откладывая посещение врача.

"Физическое и ментальное здоровье, благополучие сотрудников — базовая ценность любой компании. Большинство российских компаний сегодня перестраивают свои бизнес-процессы, делают акцент на развитии человеческого капитала и построении корпоративной культуры, в основе которой лежит забота о здоровье и благополучии работников. Внедрение в периметре компаний, в офисах и на крупных производствах, программ заботы о сотрудниках (well-being) позволяет бизнесу эффективно организовать процессы по управлению здоровьем сотрудников, создать благоприятную среду для персонала и обеспечить компании конкурентное преимущество на рынке. По итогам "Дней здоровья" возрастает мотивация сотрудников и их заинтересованность в прохождении ранней диагностики, что позволяет предотвращать развитие заболеваний, выявлять факторы риска. Вовремя начатое лечение — это залог его эффективности и снижение риска опасных осложнений в будущем", — отметил Родион Ступин, генеральный директор сети клиник "Будь Здоров".

"Дни здоровья" проходят в очном формате и включают в себя лекции, обсуждение вопросов слушателей и осмотр сотрудников (в зависимости от их специальностей и профессиональных вредностей). На данный момент проводятся следующие мероприятия:

"День здоровья" с участием дерматолога (проверка родинок)

Посетители узнают о новообразованиях кожи, получат ответы на вопросы на личных осмотрах, рекомендации по самодиагностике и профилактике заболеваний кожи. Также врач проведет осмотр новообразований кожи с помощью портативного дерматоскопа. Таким образом будет проведена ранняя диагностика опасных заболеваний.

"День здоровья" с участием флеболога (проверка вен на аппарате УЗИ)

В рамках дня здоровья можно узнать о болезнях вен нижних конечностей, о факторах риска, предрасполагающих факторах, методах консервативного и хирургического лечения венозной недостаточности. Специалисты поделятся информацией о способах профилактики (гимнастика, компрессионный трикотаж, физиотерапия, медикаментозная терапия и др.) и проведут осмотр вен на портативном УЗИ аппарате.

"День здоровья" с участием врача скорой медицинской помощи с демонстрацией приемов по оказанию первой помощи на манекене

Первую помощь нужно оказывать правильно, ведь на кону — здоровье и даже жизнь. Опытные врачи скорой медицинской помощи расскажут и покажут, как правильно оказать первую помощь при основных экстренных состояниях. У всех желающих тоже будет возможность отработать навыки на манекене.

"Регулярные медицинские осмотры, правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек способствуют поддержанию здоровья и предупреждению развития болезней. "Дни здоровья" помогут узнать больше информации о своем организме, о том, как его укрепить и предотвратить возникновение заболеваний.

Мы предлагаем нашим клиентам организовать серию образовательных мероприятий в их офисе. При желании мероприятие может быть проведено и на другой площадке, например, на выставке или на открытом воздухе", — добавила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха".