КонсультантПлюс: АО получило необоснованную налоговую экономию за счет премий директору

Юристы КонсультантПлюс в своей практике часто сталкиваются с делами, где сторонами конфликта являются бизнес и налоговые органы. Одним из поводов интереса фискалов к предпринимателям является переквалификация премий в дивиденты. О таком кейсе и рассказали специалисты.

В одном успешном и прибыльном акционерном обществе в течение нескольких лет акционерами принимались решения не выплачивать дивиденды, прибыль направлять на развитие (пополнение оборотных средств). Формально решения принимались общим собранием, по факту всё вершилось по воле мажоритарного акционера, владеющего в разные периоды от 78% до 80% акций. Ещё в среднем 1,5% принадлежало его супруге, остальное (около 20%) было во владении 160 человек. Мажоритарный акционер был директор компании, супруга тоже числилась в штате.

На заседаниях Наблюдательного совета, в состав которого входили супруги, ещё один их близкий родственник, главбух и заместитель директора, регулярно принимались решения о премиальных выплатах директору по итогам успешной работы предприятия. То есть трое из пяти "наблюдателей" состояли в родстве.

Премии директора за три проверяемых налоговиками периода составили 90% от суммы общего дохода (116 891 000 руб./130 242 629,72 руб.). Сумма премиальных вознаграждений превысила зарплату директора: за 2019 г. — в 3 раза; за 2020 г. — в 7 раз; за 2021 г. — в 17 раз. Премирование супруги директора было, конечно, меньше, но тоже существенным 6 599 630 рублей (общий доход — 9 747 025,64 руб.)

Премиальные вознаграждения остальных сотрудников АО составляли в месяц от 2 000 у сторожа до 70 000 рублей у главбуха. Разница очевидна.

Проблема в том, что, когда налоговики, глядя на всё это, решили переквалифицировать премии в дивиденды, представители АО так и не смогли объяснить механизм начисления премий директору и его супруге. Следовательно, выявлен произвольный характер определения премиального вознаграждения.

Суд согласился с выводами налогового органа, что Общество, выплачивая директору и его жене скрытые дивиденды в форме премий, получало необоснованную налоговую экономию, уменьшая тем самым налогооблагаемую базу путем включения в состав затрат сумм вознаграждений и взносов на них.

Суд признал правомерным доначисление налога на прибыль в сумме 33 624 545 рублей и подтвердил выводы налоговиков, что 18 823 886,52 руб. страховых взносов теперь являются излишне уплаченными.

Кроме того, суд сослался на Определение Верховного Суда РФ по делу N 305-ЭС19-8916 от 22.10.2019, которым установлено, что составной частью интереса общества являются интересы участников, соответственно, ущерб обществу имеет место, когда сделка хоть и не причиняет ущерб его имуществу, но не является разумно необходимой, совершена только в интересах части участников и причиняет неоправданный вред другим участникам, не выражавшим согласия на сделку.

Суд указал, что деятельность любого предприятия имеет основной целью извлечение прибыли, которая изымается участниками путем распределения в порядке, предусмотренном законом. То есть участники общества должны дать определенным образом согласие на такое непропорциональное распределение (изъятие) прибыли общества в пользу одного из участников или сами принимать участие в распределении прибыли. В данном же случае, все остальные акционеры, волею Мажоритарного, несколько лет оставались без дивидендов. И суперпремии им тоже никто не выписывал.

Комментарий юриста: Подозрения у налоговиков могут вызвать любые не слишком качественно обоснованные выплаты в пользу работников-учредителей, например, оплата за "услуги", оказанные Обществу, бонусы, займы. А иногда, в зависимости от того, что выгоднее бюджету, налоговики добиваются и обратных переквалификаций: дивидендов в зарплату, например, если такие выплаты регулярно получают работники-учредители общества на УСН "доходы", бюджет пополняют взносами. Чтобы такого не произошло, любые выплаты работникам-учредителям должны быть как минимум экономически обоснованы и рассчитаны по четкому, документально подтвержденному алгоритму.

При подготовке консультаций использованы материалы СПС КонсультантПлюс.

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