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Общество

Студент из Самары с друзьями восстанавливает школу в ЛНР

ЛУГАНСК. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Иван Рыбин, студент из Самары, вместе с друзьями своими руками восстанавливает школу, разрушенную при артобстреле, в пгт Нижнее Первомайского района ЛНР. Деньги на ремонт здания волонтеры собирают сами, кинув клич через соцсети.

Фото: предоставлено автором

О помощи их попросили сами жители села, когда ребята привозили им гуманитарную помощь из Донецка. В поселке живет много детей, есть учителя, а вот сама школа сильно пострадала от прилета.

На первый этап строительства удалось собрать 912868 рублей. Почти все летние каникулы - с апреля по август - студенты провели на восстановительных работах.

Обо всех проделанных работах они отчитываются через соцсети. Уже в начале лета в здании первого корпуса были проведены основные строительные работы: в коридоре, куда попал снаряд, установлены балки, заменена плита перекрытия, отремонтированы стены. Переложены аварийные стены и отделаны откосы на окнах, уложена плитка. Остатки сгоревшего корпуса разобрали и вывезли.

"Хорошая новость в том, что добрые люди помогают школе! Ожидаем в ближайшее время прибытия межкомнатных дверей на все корпуса, также нам обещали новое покрытие для пола и школьную мебель. Это существенная экономия народных денег!" - пишут волонтеры.

Отдельную благодарность волонтеры передали "Группе полковника Руднева" за помощь в приобретении пиломатериалов и линолеума.

Самые объемные и тяжелые работы в первом корпусе остались позади, но в школе еще есть к чему приложить руки. "Собираемся разобрать и сделать пол в коридоре школы, инъектировать трещины в стенах, а также оштукатурить оставшуюся часть коридора, где восстановили крышу и пару кабинетов. Помимо этого, мы собираемся проектировать и прокладывать отопление и сантехнику в первом корпусе. И переходим во второй корпус, где возводим новые межкомнатные перегородки и начинаем работы с электропроводкой, - рассказал Иван Рыбин. - Даже 100 и 200 рублей - ценный вклад.  Мы строим будущее на своей земле".

Отдельно волонтеры будут рады помощи в приобретении для школы подвесного потолка системы "Армстронг" и светильников, окон во второй корпус, сантехники, модульной котельной и новых батарей.

Потребность в средствах на текущий этап первоочередных работ ребята оценивают в 760 тыс. рублей.

Тех, кто захочет внести любую посильную лепту в проект #РусскаяШкола! , волонтеры просят прислать денежный перевод на карту: 2202206885011465, +79511052517 Руслан Николаевич Е.

Помочь можно и руками. Волонтеры обещают обеспечить проживание. Контакты для обращения в Телеграме @interbrigady_bot.

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Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

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Слава Богу не матрёшки!

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