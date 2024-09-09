16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский амбулаторный центр медицинской реабилитации оснастили современной медтехникой В первую неделю осени резко выросло число самарцев с ОРВИ ВСК: в соцсетях можно проводить не более 3 часов в день, иначе растет риск депрессии, тревожности и селфхарма Самарцы отдают предпочтение местным санаториям "Ингосстрах" и "Будь Здоров" проводят "Дни здоровья" для корпоративных клиентов

Здравоохранение Общество

Самарцы отдают предпочтение местным санаториям

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 409
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В летние месяцы жители региона интересовались оздоровительными программами в здравницах страны почти на треть активнее, чем в среднем по году. В топе — санатории Самарской области и Башкирии, сообщают аналитики МегаФона.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Специалисты оператора изучили обезличенную информацию пользовательских обращений на порталы 120 санаторно‑курортных комплексов России. С начала 2024 года максимальный дата‑трафик из региона пришелся на сайт расположенного в Красноярском районе Самарской области санатория "Циолковский" - 32% общего объема данных. Далее следуют местные "Сергиевские минеральные воды" в Серноводске (19%) и "Волжский Утес" в поселке с одноименным названием (14%). Четвертая строчка за "Янган‑Тау" в Башкортостане (7%). Закрывает топ‑5 "Надежда" в Тольятти с долей 6%.

Помимо этого, самарцы часто присматриваются к лечебным программам "Бакирово" в Татарстане, "Магадана" в Краснодарском крае, "Самарского" в Самаре, "Русского бора" в автограде и "Увильд" в Челябинской области. Активнее пользователи подбирают варианты санаторного отдыха в летние месяцы, чаще в июле. В этом году высокие показатели пришлись еще и на начало года - январь и февраль.

В свою очередь, в местные санатории приезжают оздоравливаться из других регионов страны. В 2024 году сайты самарских здравниц наиболее внимательно изучали жители Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей, а также Москвы, Башкортостана и Татарстана.

"Наличие стабильного мобильного интернета позволяет отдыхать комфортнее - можно почитать книгу, увидеться с родными или посмотреть сериал на досуге. За год интернет‑трафик в самарских оздоровительных комплексах увеличился на 15%. Локации расположения оздоровительных комплексов регулярно попадают в нашу программу модернизации оборудования. С начала года суммарно более чем на 200 базовых станциях по всей области мы запустили дополнительный диапазон LTE, чтобы увеличить емкость и скорость передачи данных", - рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6