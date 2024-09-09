Самарцы отдают предпочтение местным санаториям

В летние месяцы жители региона интересовались оздоровительными программами в здравницах страны почти на треть активнее, чем в среднем по году. В топе — санатории Самарской области и Башкирии, сообщают аналитики МегаФона.
Специалисты оператора изучили обезличенную информацию пользовательских обращений на порталы 120 санаторно‑курортных комплексов России. С начала 2024 года максимальный дата‑трафик из региона пришелся на сайт расположенного в Красноярском районе Самарской области санатория "Циолковский" - 32% общего объема данных. Далее следуют местные "Сергиевские минеральные воды" в Серноводске (19%) и "Волжский Утес" в поселке с одноименным названием (14%). Четвертая строчка за "Янган‑Тау" в Башкортостане (7%). Закрывает топ‑5 "Надежда" в Тольятти с долей 6%.
Помимо этого, самарцы часто присматриваются к лечебным программам "Бакирово" в Татарстане, "Магадана" в Краснодарском крае, "Самарского" в Самаре, "Русского бора" в автограде и "Увильд" в Челябинской области. Активнее пользователи подбирают варианты санаторного отдыха в летние месяцы, чаще в июле. В этом году высокие показатели пришлись еще и на начало года - январь и февраль.
В свою очередь, в местные санатории приезжают оздоравливаться из других регионов страны. В 2024 году сайты самарских здравниц наиболее внимательно изучали жители Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей, а также Москвы, Башкортостана и Татарстана.
"Наличие стабильного мобильного интернета позволяет отдыхать комфортнее - можно почитать книгу, увидеться с родными или посмотреть сериал на досуге. За год интернет‑трафик в самарских оздоровительных комплексах увеличился на 15%. Локации расположения оздоровительных комплексов регулярно попадают в нашу программу модернизации оборудования. С начала года суммарно более чем на 200 базовых станциях по всей области мы запустили дополнительный диапазон LTE, чтобы увеличить емкость и скорость передачи данных", - рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас