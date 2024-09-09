ВСК: в соцсетях можно проводить не более 3 часов в день, иначе растет риск депрессии, тревожности и селфхарма

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни — сегодня трудно представить себе день без проверки ленты новостей или обмена сообщениями с друзьями. Соцсети предлагают уникальные возможности для общения, самовыражения и доступа к информации. Однако за этими возможностями скрываются и определенные риски для психического здоровья. Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК рассказывает, сколько времени проводить в социальных сетях опасно, с какими проблемами и почему сталкиваются дети и подростки на фоне популярности интернет-платформ.
Различные исследования показывают, что активное использование социальных сетей может значительно влиять на эмоциональное состояние, особенно подростков. По данным американских ученых, существует прямая связь между временем, проведенным в социальных сетях, и развитием депрессии. Так, риск депрессивных симптомов и эмоциональных проблем увеличивается на 55% у подростков, которые проводят в социальных сетях более 3 часов в день. Кроме того, 10% детей в возрасте 13-17 лет на этом фоне начинают сталкиваться с суицидальными мыслями или самоповреждениями (так называемый селфхарм — преднамеренное повреждение своего тела).
Среди взрослой интернет-аудитории показатели схожие. Согласно исследованиям, 27% пользователей, проводящих более 3 часов в соцсетях, сообщают о признаках депрессии.
Кроме того, социальные сети негативно влияют на самооценку. Многие подростки, проводя время в интернете, сравнивают себя с другими, что снижает их самооценку. Например, часто можно слышать истории детей, которые теряют уверенность в себе, наблюдая за чужими идеальными фотографиями в соцсетях. Так, 46% подростков сообщили об ухудшении восприятия своего тела под влиянием социальных сетей, а 40% отметили снижение самооценки. Не менее важным является влияние социальных сетей на возникновение рискованного поведения у подростков — данный риск возрастает на 30%.
5 советов для того, чтобы минимизировать негативное влияние социальных сетей на ментальное здоровье:
- Ограничьте время в соцсетях. Установите лимит — 1-2 часа в день. Можно воспользоваться специальными приложениями на смартфоне.
- Управляйте своим временем. При четком распорядке дня, в котором запланированы и дела, и разнообразный отдых, меньше риск обнаружить себя бесцельно листающим ленту.
- Отключите уведомления. Заходите в соцсети только в определенное время, не отвлекаясь на ответы на сообщения или комментарии.
- Замените просмотр соцсетей на другое занятие. Продумайте альтернативы — например, когда хочется взять в руки телефон, выберите вместо этого книгу, прогулку или спорт.
- Попробуйте цифровой детокс. Устройте выходные, насыщенные жизнью без соцсетей, чтобы перезагрузиться и отдохнуть от постоянного онлайн-присутствия.
"Социальные сети, безусловно, изменили нашу жизнь, предложив множество возможностей для общения и самовыражения. Однако они также привнесли новые вызовы для психического здоровья, особенно среди молодежи. Подростки и молодые взрослые особенно подвержены негативным последствиям, таким как депрессия, тревожные расстройства, рискованное поведение и снижение самооценки. Чтобы минимизировать негативные последствия, необходимо развивать медиаграмотность, осознанное использование социальных сетей и регулярный мониторинг психического состояния. Социальные сети — это часть нашего мира, и важно научиться управлять временем, проведенным в них. Это требует усилий как со стороны родителей и педагогов, так и со стороны самих подростков, которые все больше осознают важность заботы о своем психическом благополучии в цифровую эпоху", — отметила Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
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Пусть прививается , кто ее держит !
ужас