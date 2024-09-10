"Ладья" вновь оказалась сильнее "Спутника"

В понедельник, 9 сентября, в повторном матче ХК "Ладья" вновь оказался сильнее "Спутника", сообщает пресс-служба автозаводцев.

На второй минуте тольяттинцы повели в счете. Владислав Гурьев подкараулил шайбу на чужом пятаке и незамедлительно запустил ее под перекладину. 0:1. Ближе к перерыву тольяттинцы удвоили свое преимущество благодаря Данилу Бородину, которому удался шикарный маневр за чужими воротами - форвард выбрался на пятак и спокойно разобрался с вратарем альметьевцев. 0:2.

На старте следующего периода игроки "Ладьи" отличились снова. Теперь уже Марат Павлов воспользовался оплошностью обороны "Спутника", вырвался "1×1" с Кириллом Субботиным и уверенно переиграл его, оформив свой первый гол в МХЛ - 0:3. Затем в рамке у "Спутника" появился Глеб Григорьев, и эта замена слегка встряхнула альметьевскую "молодежку". В середине матча усилиями Кирилла Бузаева хозяева отрыв подсократили, но на большее их не хватило - на 47-й минуте Максим Власов плотным броском от дальнего борта отправил шайбу в цель и окончательно сбил настрой соперника на камбэк. 1:4.

Далее "Ладья" вернется домой, чтобы потом опять отправиться на выезд - в субботу, 14 сентября, волжане сыграют в Уфе против "Толпара".