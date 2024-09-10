Из-за атак БПЛА самолеты на Москву летят в Самару

Пять авиарейсов, следовавших в Москву, принял запасной аэродром в Самаре. В воздушных гаванях столицы введены ограничения из-за атак БПЛА, пишет ТАСС.

"10 сентября на запасной аэродром в Самару прибыли пять рейсов, следовавших в Москву из Ташкента, Бухары, и Ашхабада. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сообщила собеседница агентства.

Позднее в Курумоче сообщили, что все пять рейсов, следовавших в Москву, а также рейс из Новокузнецка в Казань, принятые Самарой, вылетели в аэропорты назначения.