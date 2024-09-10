Из-за атак БПЛА самолеты на Москву летят в Самару

Пять авиарейсов, следовавших в Москву, принял запасной аэродром в Самаре. В воздушных гаванях столицы введены ограничения из-за атак БПЛА, пишет ТАСС.
"10 сентября на запасной аэродром в Самару прибыли пять рейсов, следовавших в Москву из Ташкента, Бухары, и Ашхабада. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сообщила собеседница агентства.
Позднее в Курумоче сообщили, что все пять рейсов, следовавших в Москву, а также рейс из Новокузнецка в Казань, принятые Самарой, вылетели в аэропорты назначения.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!