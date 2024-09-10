Третьяковка в Самаре открывает арт-резиденцию "Художник +"

Третьяковка в Самаре запускает программу арт-резиденции "Художник +". Художникам, кураторам, исследователям предлагают вступить в творческий диалог с профессионалами, чьи компетенции не связаны напрямую с искусством, но способны служить взаимным источником вдохновения.
"Мы приглашаем одновременно художника и специалиста из "нехудожественной" сферы из Самары для совместного создания произведения искусства, проекта, событийной программы. Приглашенный "Плюс" является проводником в Самару для будущих резидентов, знакомит участников с локальным контекстом через собственный взгляд на город и через свою профессию", - объясняют идею проекта организаторы.
На Фабрике-кухне для участников резиденции предусмотрены тематические мастерские с зонами для проведения мастер-классов, лекций, открытых встреч, отдельное выставочное пространство. По результатам резидентской программы планируется проведение итоговой выставки.
В программу приглашают художников, исследователей и кураторов, готовых к коллективному художественному производству. Возраст участников - от 18 лет. Продолжительность резиденции - от трех до четырех недель.
Заявки принимаются с 9 сентября по 6 октября. Ссылка на форму.
Резиденция предполагает коллективное взаимодействие. Выбрать "Плюса" потенциальному участнику программы можно по ссылке.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...