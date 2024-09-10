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Третьяковка в Самаре открывает арт-резиденцию "Художник +"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Третьяковка в Самаре запускает программу арт-резиденции "Художник +". Художникам, кураторам, исследователям предлагают вступить в творческий диалог с профессионалами, чьи компетенции не связаны напрямую с искусством, но способны служить взаимным источником вдохновения.

"Мы приглашаем одновременно художника и специалиста из "нехудожественной" сферы из Самары для совместного создания произведения искусства, проекта, событийной программы. Приглашенный "Плюс" является проводником в Самару для будущих резидентов, знакомит участников с локальным контекстом через собственный взгляд на город и через свою профессию", - объясняют идею проекта организаторы.

На Фабрике-кухне для участников резиденции предусмотрены тематические мастерские с зонами для проведения мастер-классов, лекций, открытых встреч, отдельное выставочное пространство. По результатам резидентской программы планируется проведение итоговой выставки.

В программу приглашают художников, исследователей и кураторов, готовых к коллективному художественному производству. Возраст участников - от 18 лет. Продолжительность резиденции - от трех до четырех недель.

Заявки принимаются с 9 сентября по 6 октября. Ссылка на форму.

Резиденция предполагает коллективное взаимодействие. Выбрать "Плюса" потенциальному участнику программы можно по ссылке.

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