"Энциклопедию самарского искусства" представит Союз художников России

В пятницу, 13 сентября, в 18:00 в Выставочном зале СРО ВТОО "Союз художников России" (ул. Молодогвардейская, 209) откроется выставка работ новых членов СРО ВТОО "СХР" (16+).

Энциклопедии самарского искусства не существует, но есть художники, которые наверняка вошли бы в такую энциклопедию, если бы кто-то когда-нибудь взялся ее составлять. Таких художников подобрал инициатор выставки Илья Сульдин. Это представители разных стилей, школ и эпох: соцреализм, цифровое искусство, суровый стиль, неоимпрессионизм. Организаторы выставки предлагают познакомиться с избранными произведениями авторов, создающих уникальность местного искусства.

В экспозиции представлено более 60 живописных и графических работ 26 авторов. Это Александр Бердин-Лазурский, Вячеслав Бакумов, Спартак Горинов, Александр Горобец, Вячеслав Герасимов, Николай Ельцов, Виктор Завацкий, Иван Ключников, Вениамин Клецель, Венир Кныжов, Василий Ларионов, Владимир Логутов, Дмитрий Мантров, Владимир Пашкевич, Виктор Новокрещенов, Всеволод Рухмалев, Галина Cуздальцева, Вадим Сушко, Андрей Сяйлев, Александр Уханов, Николай Хальзев, Максим Шабалин, Леонид Шерешевский, Олег Захаркин, Виктор Поляков и Михаил Шульпин.

Выставка продлится до 10 октября.