В Самарской области продолжается сезон покупок к школе

Умные часы для детей остаются в топе самых востребованных гаджетов, которые приобретают к школе. В этом году спрос на них в августе был в 1,7 раза выше, чем в июле, и половину из них покупали в последние 10 дней месяца. В среднем за 7-10 дней до окончания летних каникул начинался самый активный период покупки устройств для школьников. Об этом свидетельствуют данные объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

В преддверии школьного сезона у родителей традиционно вырос интерес к гаджетам для детей и их учёбы. При этом порой после 1 сентября спрос на некоторые устройства оказался даже выше, чем накануне учебного года: что-то посоветовали дополнительно купить учителя, а что-то дети сами увидели у школьных друзей и попросили у родителей.

Уже не первый год подряд в период подготовки к школе сильнее всего взлетает спрос на умные часы. Так, в августе детские смарт-часы приобретали на 72% чаще, чем в июле. Примечательно также, что число проданных детских часов в первые три дня сентября было равно половине их продаж за весь июнь. Смарт-часы для школьников постарше в августе также приобретали чаще, чем в июле — рост составил 8%.

Родители позаботились и об обустройстве рабочего места ребенка дома — в августе они стали чаще покупать ноутбуки, умные колонки и приборы для освещения стола. Ноутбуки в преддверии 1 сентября стали брать на 44% чаще, колонки — на 28%, а лампы выросли сразу на 60%, хотя годом ранее интерес к ним в августе был всего на 5% выше, чем в июле.

В Самарской области в сезон горячей подготовки к учебе детские часы также вошли в топ продаж. По общим объемам покупок они занимают первое место среди всех устройств. В первую неделю сентября спрос вырос в 4 раза в сравнении с тем же периодом августа. Кроме того, родители школьников активно закупаются умными колонками.

"Канун 1 сентября — всегда активный период для родителей школьников и студентов. И если когда-то речь шла преимущественно о покупке канцелярских принадлежностей и формы, то сегодня сложно себе представить подготовку к школе без покупки гаджетов для ребёнка. Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе", — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.