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Общество

В Самаре и Тольятти пройдет "Фестиваль национальных свадеб"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 15 сентября в муниципальных образованиях Самарской области проходят мероприятия в рамках проекта "Фестиваль национальных свадеб-2024", приуроченные к Дню дружбы народов.

Самарская область - многонациональный регион, на территории которого проживают представители различных национальностей, объединенные общей историей и гордостью за нашу великую страну.
В органах ЗАГС проводятся торжественные церемонии бракосочетания и поздравления с юбилеями супружеской жизни с элементами этнокультурных свадебных традиций.

Главной задачей фестиваля является укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение культурного наследия национальных свадебных традиций, укрепление межпоколенческих связей и демонстрация единства народов региона

"Фестиваль национальных свадеб-2024" пройдет 12 сентября во Дворце бракосочетания Самары (ул. Молодогвардейская,  238) и 14 сентября во Дворце бракосочетания Тольятти (ул. Революционная, 25).

В Самаре в рамках фестиваля в течение дня будут работать выставочные и интерактивных площадки. С 12:00 до 13:00 пройдут торжественные государственные регистрации заключения брака с элементами русских свадебных традиций, а с 13:00 до 14:00 - "Калейдоскоп свадебных традиций" с участием супружеских пар - хранителей национальной культуры, проживших в зарегистрированном браке более 40 лет (казахи, чуваши, башкиры, татары, русские). В фестивале примут участие национальные творческие коллективы.

В Тольяттинском Дворце бракосочетания с 10:30 до 13:00 в фестивале примут участие 10 пар новобрачных, зарегистрировавших брак в этот день, а также для каждой пары будут звучать величальные свадебные песни в исполнении народных коллективов.

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Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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