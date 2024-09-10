В Самаре и Тольятти пройдет "Фестиваль национальных свадеб"

С 4 по 15 сентября в муниципальных образованиях Самарской области проходят мероприятия в рамках проекта "Фестиваль национальных свадеб-2024", приуроченные к Дню дружбы народов.
Самарская область - многонациональный регион, на территории которого проживают представители различных национальностей, объединенные общей историей и гордостью за нашу великую страну.
В органах ЗАГС проводятся торжественные церемонии бракосочетания и поздравления с юбилеями супружеской жизни с элементами этнокультурных свадебных традиций.
Главной задачей фестиваля является укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение культурного наследия национальных свадебных традиций, укрепление межпоколенческих связей и демонстрация единства народов региона
"Фестиваль национальных свадеб-2024" пройдет 12 сентября во Дворце бракосочетания Самары (ул. Молодогвардейская, 238) и 14 сентября во Дворце бракосочетания Тольятти (ул. Революционная, 25).
В Самаре в рамках фестиваля в течение дня будут работать выставочные и интерактивных площадки. С 12:00 до 13:00 пройдут торжественные государственные регистрации заключения брака с элементами русских свадебных традиций, а с 13:00 до 14:00 - "Калейдоскоп свадебных традиций" с участием супружеских пар - хранителей национальной культуры, проживших в зарегистрированном браке более 40 лет (казахи, чуваши, башкиры, татары, русские). В фестивале примут участие национальные творческие коллективы.
В Тольяттинском Дворце бракосочетания с 10:30 до 13:00 в фестивале примут участие 10 пар новобрачных, зарегистрировавших брак в этот день, а также для каждой пары будут звучать величальные свадебные песни в исполнении народных коллективов.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!