16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самарской области смогут общаться на татарском языке через языковую модель MTS Al Т1 Облако расширяет возможности клиентов при работе с потоковыми данными Самая резонансная рекламная кампания в Telegram: в ходе флешмоба 82 канала сменили аватарки из-за ребрендинга Tele2 Т1 Сервионика завершила проект по организации сетевой инфраструктуры для ООО "Интерлизинг" На ремонтируемом участке по ул. 22 Партсъезда уложили асфальт

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самая резонансная рекламная кампания в Telegram: в ходе флешмоба 82 канала сменили аватарки из-за ребрендинга Tele2

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 273
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, запустил флешмоб аватарок в Telegram по случаю своего ребрендинга. 4 сентября компания единовременно разместила кобрендированные аватарки в 82 ведущих Telegram-каналах с новым логотипом. Это стало самой заметной кампанией на востребованной цифровой площадке рекламного рынка: смену аватарок пабликов увидели 1,9 млн человек. В ходе флешмоба сотрудники, партнеры и все желающие могли создать аватарки на специальном лендинге и установить в своем Telegram-профиле. В первый день их сгенерировали более 10 тысяч человек.

4 сентября Tele2 представила новое лого, сменила название на T2 и перезапустила рекламную кампанию под слоганом "Другие правила. Новый уровень". Тем самым оператор напрямую сообщил цифровой аудитории о ребрендинге. В 9:00 по московскому времени кобрендированные аватарки распространились по всему Telegram и были закреплены на 24 часа.

Аватарки были отрисованы заранее с учетом особенностей стилистики самого канала и нового лого Т2. Флешмоб охватил 82 канала разной направленности — общественно-политические, маркетинговые и диджитал, развлекательные и лайфстайл, гастрономические и отраслевые медиа. Это в том числе Mash, "Лентач", РБК, "Беспощадный пиарщик", "Антиглянец", Adindex и Sostav, Mobile Review и многие другие.

Аватарки дополняли эмодзи-баннер "Другие правила. Новый уровень" и новостные публикации, разъясняющие основные предпосылки и смыслы ребрендинга. Помимо этого, треть каналов опубликовала брендированные сторис, увеличив тем самым количество людей, увидевших новый логотип Т2. Более 2 тысяч человек выложили сторис о ребрендинге в личных аккаунтах.

К ребрендингу T2 запустила лендинг t2avatar.ru для создания стилизованных аватарок — топ-менеджерами, сотрудниками, партнерами и всеми, кто хотел выступить амбассадором нового бренда. Конструктор позволяет пользователям загружать фото, выбирать фон и форматировать относительно нового логотипа. Флешмоб личных аватарок в Telegram уже в первые сутки после запуска поддержали 10 тыс. человек.

Егор Бормусов, и.о. директора по маркетингу T2:

"Ребрендинг Tele2 запомнится рекламному рынку тем, что многое было сделано впервые — либо в выборе инструментария, либо в части достигнутых эффектов. Проект в Telegram потребовал впечатляющих навыков ведения переговоров и усилий команды дизайнеров. И мы не прогадали. Массовая смена аватарок позволила через медиа разной направленности выйти на самые разные сегменты аудитории — от поклонников глянца до читателей серьезных деловых СМИ. Но всех их объединяет то, что эта интересная нам цифровая аудитория. Сыграл эффект масштаба — клиенту не надо было заходить в сам канал, чтобы получить ключевое сообщение. Увидев флешмоб аватарок на своем смартфоне, он получил наше сообщение: тот самый ребрендинг, которого ждали последние два года, наконец-то произошел. Бренд стал более сильным и взрослым — как и клиент оператора. Рекламная кампания установила новый уровень других правил в маркетинге — инновационный, высокотехнологичный, с невероятным по силе WOW-эффектом".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6