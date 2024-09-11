В музее Рязанова анонсировали заключительную экскурсию в текущем сезоне

В воскресенье, 15 сентября, в 14:00 пройдет пешеходная экскурсия "Куйбышев - дипломатическая столица" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Как сообщили в пресс-службе музея, экскурсия станет заключительной в текущем сезоне.

Куйбышев как Запасная столица СССР имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных страниц истории нашего города остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты, например, посольства США (ул. Некрасовская, 62), Китая (ул. Степана Разина, 108), Чехословакии (ул. Фрунзе, 113) и других стран. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.

Место сбора - ул. Фрунзе, 120.

Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Стоимость участия - 350 рублей. Количество мест ограниченно. Предварительная продажа билета по ссылке.