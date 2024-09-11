"Лада" обыграла московское "Динамо" - 6:3

Тольяттинская команда одержала первую победу в сезоне 2024/2025.

Тренеры "Лады", несмотря на поражение от СКА, не стали вносить какие-либо изменения в состав и в матче с "Динамо" решили задействовать те же сочетания звеньев, что и в минувшую субботу. Защита последнего рубежа в третьей игре подряд была доверена Владиславу Подъяпольскому.

Стартовая треть прошла с заметным преимуществом тольяттинцев, которым удалось открыть счет на 3-й минуте - Остап Сафин откликнулся на передачу Троя Джозефса из-за ворот и с убойной позиции вколотил снаряд в сетку. 1:0. Правда, усилиями Даниила Пыленкова столичный коллектив достаточно быстро ликвидировал возникшее отставание, что не смутило "Ладу", ведь еще до перерыва подопечные Олега Браташа отличились дважды. Сперва Егор Черников здорово сработал на пятаке при реализации большинства и забросил свою первую шайбу в КХЛ, а уже в концовке игрового отрезка Владислав Семин выскочил со скамейки штрафников, убежал "1×1" с Максимом Моторыгиным и мастерски разобрался с голкипером динамовцев - 3:1.

К середине второй двадцатиминутки преимущество волжан выросло до трех шайб. Магомед Шараканов на дальней штанге результативно подставил клюшку под прострел Остапа Сафина и дальше отпраздновал свой дебютный гол в лиге - 4:1. Но замена вратаря, произведенная "Динамо" вслед за этим, немного помогла гостям взбодриться, и вскоре благодаря Максиму Джиошвили они одну шайбу отыграли. 4:2.

В самом начале третьего периода "Лада" огорчила и Хантера Миску - американский страж ворот динамовцев был вынужден капитулировать после броска Никиты Попугаева от дальнего борта. 5:2. Затем волжане сконцентрировались на обороне, однако без нервной концовки все равно не обошлось. На 56-й минуте Максим Комтуа удачно воспользовался выигранным Артемом Ильенко вбрасыванием и поразил цель. 5:3. Далее у "Динамо" произошел выход шестого полевого, но все это привело к голу Никиты Михайлова в пустые ворота за 46 секунд до финальной сирены. 6:3 - "Лада" побеждает!

Следующий матч тольяттинский коллектив проведет 13 сентября в Балашихе, где соперником станет местный "Витязь".