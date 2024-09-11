В Самаре пройдет научно-практическая конференция "Семья - точка единения"

19 сентября в Самаре пройдет этноконфессиональная научно-практическая конференция "Семья - точка единения". Площадкой для нее станет Самарская областная универсальная научная библиотека.

"Наша страна отличается этноконфессиональным разнообразием, и традиции, присущие различным народам, служат частью общего социокультурного наследия. В сложные времена всем гражданам важно выстроить межнациональное и межконфессиональное взаимодействие, чтобы вместе укрепить традиционные духовно-нравственные и семейные ценности", - отмечают организаторы.

К участию в конференции приглашаются ученые (историки, философы, культурологи), духовные лица, представители общественных организаций и национально-культурных объединений, сотрудники государственных учреждений.

На мероприятие необходимо регистрироваться по ссылке https://forms.yandex.ru/.