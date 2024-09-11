В Самаре пройдет научно-практическая конференция "Семья - точка единения"

19 сентября в Самаре пройдет этноконфессиональная научно-практическая конференция "Семья - точка единения". Площадкой для нее станет Самарская областная универсальная научная библиотека.
"Наша страна отличается этноконфессиональным разнообразием, и традиции, присущие различным народам, служат частью общего социокультурного наследия. В сложные времена всем гражданам важно выстроить межнациональное и межконфессиональное взаимодействие, чтобы вместе укрепить традиционные духовно-нравственные и семейные ценности", - отмечают организаторы.
К участию в конференции приглашаются ученые (историки, философы, культурологи), духовные лица, представители общественных организаций и национально-культурных объединений, сотрудники государственных учреждений.
На мероприятие необходимо регистрироваться по ссылке https://forms.yandex.ru/.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!