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Общество

В Самаре пройдет научно-практическая конференция "Семья - точка единения"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 сентября в Самаре пройдет этноконфессиональная научно-практическая конференция "Семья - точка единения". Площадкой для нее станет Самарская областная универсальная научная библиотека.

"Наша страна отличается этноконфессиональным разнообразием, и традиции, присущие различным народам, служат частью общего социокультурного наследия. В сложные времена всем гражданам важно выстроить межнациональное и межконфессиональное взаимодействие, чтобы вместе укрепить традиционные духовно-нравственные и семейные ценности", - отмечают организаторы. 

К участию в конференции приглашаются ученые (историки, философы, культурологи), духовные лица, представители общественных организаций и национально-культурных объединений, сотрудники государственных учреждений.

На мероприятие необходимо регистрироваться по ссылке https://forms.yandex.ru/.

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Слава Богу не матрёшки!

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