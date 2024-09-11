Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском "Диктанте здоровья"

В России с 16 по 21 сентября пройдет федеральная образовательная акция "Диктант здоровья". Цель - популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни.

Участники "Диктанта здоровья" проверят свои знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний. В акции смогут принять участие все желающие старше 13 лет.

"Диктант здоровья" стартует в очном формате 16 сентября - его напишут старшеклассники из всех 89 регионов России. Вопросы для них прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора. Также все желающие смогут проверить свои знания онлайн - пройдя тестирование на портале Роспотребнадзора санщит.рус до 21 сентября.

Участникам акции "Диктант здоровья" предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и три повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных инфекционно-вирусных заболеваний и здоровому питанию. Для каждого вопроса предлагаются три варианта ответа - нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора "Санпросвет".

По итогам "Диктанта здоровья" очные участники получат памятные грамоты, все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.



