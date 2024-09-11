16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области временно ограничено движение на участке трассы М-5 "Урал" Самарский амбулаторный центр медицинской реабилитации оснастили современной медтехникой Самарская область присоединилась к единой "Всероссийской ярмарке" Благодаря нацпроекту свыше 30 офисов центров занятости региона стали комфортнее В первую неделю осени резко выросло число самарцев с ОРВИ

Общество

Самарская область присоединилась к единой "Всероссийской ярмарке"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Волгоградской, Свердловской, Самарской, Ярославской областях, Красноярском крае, Приморском крае, Ставропольском крае, Донецкой Народной Республике и Республике Башкортостан и других субъекта РФ с сентября по октябрь текущего года проходит единая "Всероссийская ярмарка".

Ярмарка проходит одновременно в 15 субъектах РФ и будет оформлена в едином узнаваемом фольклорном стиле. Проект реализуется Минпромторгом России совместно с Советом Федерации. Подобные мероприятия способствуют продвижению отечественной продукции на рынках, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также укреплению культурных связей и традиций.

Самарская ярмарка расположилась около Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина. Посетители ярмарки могут приобрести различные товары, включая свежую сельхозпродукцию. Вниманию горожан представлены овощи и фрукты, мед, мясные и молочные продукты как местных производителей, так и фермеров из других регионов. Также свою продукцию могут реализовать и пенсионеры, для которых торговые места выделяются на безвозмездной основе.

"Всероссийская ярмарка" - яркий пример того, как мы можем сочетать экономическое развитие с сохранением культурного наследия. Уверен, что это мероприятие станет важным шагом в развитии отечественной экономики и культурных связей между регионами", - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

Ярмарка - удобный формат реализация местной продукции, в том числе продуктов питания. Ввиду востребованности и масштабности подобного формата планируется, что в дальнейшем все больше регионов РФ будут постепенно присоединяться к единой "Всероссийской ярмарке".

Всех гостей и жителей Самарской области ждут на единой "Всероссийской ярмарке" 13 сентября с 08:00 до 17:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6