Самарская область присоединилась к единой "Всероссийской ярмарке"

В Волгоградской, Свердловской, Самарской, Ярославской областях, Красноярском крае, Приморском крае, Ставропольском крае, Донецкой Народной Республике и Республике Башкортостан и других субъекта РФ с сентября по октябрь текущего года проходит единая "Всероссийская ярмарка".
Ярмарка проходит одновременно в 15 субъектах РФ и будет оформлена в едином узнаваемом фольклорном стиле. Проект реализуется Минпромторгом России совместно с Советом Федерации. Подобные мероприятия способствуют продвижению отечественной продукции на рынках, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также укреплению культурных связей и традиций.
Самарская ярмарка расположилась около Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина. Посетители ярмарки могут приобрести различные товары, включая свежую сельхозпродукцию. Вниманию горожан представлены овощи и фрукты, мед, мясные и молочные продукты как местных производителей, так и фермеров из других регионов. Также свою продукцию могут реализовать и пенсионеры, для которых торговые места выделяются на безвозмездной основе.
"Всероссийская ярмарка" - яркий пример того, как мы можем сочетать экономическое развитие с сохранением культурного наследия. Уверен, что это мероприятие станет важным шагом в развитии отечественной экономики и культурных связей между регионами", - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.
Ярмарка - удобный формат реализация местной продукции, в том числе продуктов питания. Ввиду востребованности и масштабности подобного формата планируется, что в дальнейшем все больше регионов РФ будут постепенно присоединяться к единой "Всероссийской ярмарке".
Всех гостей и жителей Самарской области ждут на единой "Всероссийской ярмарке" 13 сентября с 08:00 до 17:00.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!