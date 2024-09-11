В Самарской области временно ограничено движение на участке трассы М-5 "Урал"

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В среду, 11 сентября, в Самарской области на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 889+000 — км 889+400 будет ограничено движение всех транспортных средств, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".