В Самарской области временно ограничено движение на участке трассы М-5 "Урал"

В среду, 11 сентября, в Самарской области на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 889+000 — км 889+400 будет ограничено движение всех транспортных средств, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Ограничения вводятся из-за работ по монтажу П-образных опор над проезжей частью, расположенных на этом участке.
Движение будет осуществляться по следующему графику:
- с 23:00 по 23:20 (здесь и далее время самарское);
- с 00:40 по 01:00.
ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!