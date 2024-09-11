Самарский "Союз-2.1а" успешно стартовал с Байконура с кораблем "Союз МС-26"

В среду, 11 сентября, с 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" выполнили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26", сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
В состав экипажа корабля входят участники 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию - космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.
Выведение "Союза МС-26" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
Это был десятый пуск российской ракеты-носителя в 2024 г., в том числе шестой - с Байконура и второй - с кораблем "Союз". Для "Союза-2.1а" данный полет стал 70-м, для кораблей семейства "Союз" - 176-м в истории (из них 72 - к МКС).
В ходе 72-й длительной экспедиции на МКС с расчетной длительностью 202 суток намечаются выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-29" и "Прогресс МС-30", научно-прикладные исследования.
На ракету-носитель "Союз-2.1а", использовавшуюся для запуска корабля "Союз МС-26", были нанесены изображения, посвященные 130-летию Ракетно-космического центра "Прогресс" и 650-летию города Киров.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?