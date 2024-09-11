Самарский "Союз-2.1а" успешно стартовал с Байконура с кораблем "Союз МС-26"

В среду, 11 сентября, с 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" выполнили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26", сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

В состав экипажа корабля входят участники 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию - космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.

Выведение "Союза МС-26" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.

Это был десятый пуск российской ракеты-носителя в 2024 г., в том числе шестой - с Байконура и второй - с кораблем "Союз". Для "Союза-2.1а" данный полет стал 70-м, для кораблей семейства "Союз" - 176-м в истории (из них 72 - к МКС).

В ходе 72-й длительной экспедиции на МКС с расчетной длительностью 202 суток намечаются выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-29" и "Прогресс МС-30", научно-прикладные исследования.

На ракету-носитель "Союз-2.1а", использовавшуюся для запуска корабля "Союз МС-26", были нанесены изображения, посвященные 130-летию Ракетно-космического центра "Прогресс" и 650-летию города Киров.