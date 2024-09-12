В самарский цирк на гастроли впервые приедет цирковое шоу "Балаган"

С 14 сентября самарцев ждет уникальное представление в цирке. На гастроли в Самару приедет шоу "Балаган". Гвоздем программы станут дрессированные тигры и львы. С ними работают профессиональные дрессировщики из Гватемалы и Италии.
Также на манеже свое мастерство покажут воздушные гимнасты: они выступят с головокружительными трюками. Зрители увидят и номер в уникальном жанре со скакалками, и яркий балет.
Юным любителям цирка наверняка понравится огромная индийская слониха Мара. Компанию ей составят яркие попугаи Ара, забавные таксы (к слову, единственные в российском цирке), грациозные лошади, козочки, гуси и утки.
Билеты на шоу можно приобрести в кассе самарского цирка.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!