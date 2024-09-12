В самарский цирк на гастроли впервые приедет цирковое шоу "Балаган"

С 14 сентября самарцев ждет уникальное представление в цирке. На гастроли в Самару приедет шоу "Балаган". Гвоздем программы станут дрессированные тигры и львы. С ними работают профессиональные дрессировщики из Гватемалы и Италии.

Также на манеже свое мастерство покажут воздушные гимнасты: они выступят с головокружительными трюками. Зрители увидят и номер в уникальном жанре со скакалками, и яркий балет.

Юным любителям цирка наверняка понравится огромная индийская слониха Мара. Компанию ей составят яркие попугаи Ара, забавные таксы (к слову, единственные в российском цирке), грациозные лошади, козочки, гуси и утки.

Билеты на шоу можно приобрести в кассе самарского цирка.