В Самаре снизились цены на вторичное жилье

За последний квартал стоимость квартир на вторичном рынке жилья Самары в среднем снизилась на 5%, если учитывать скидки, которые покупатели получали у собственника. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

"Причиной отчасти стало стремление некоторых самарцев продать побыстрее квартиры для покупки жилья в новостройках и успеть попасть в льготную ипотеку", — отметила эксперт.

Мария Иванова: "Самара интересна федеральным застройщикам" Самарский рынок недвижимости развивается, но при этом остается недооцененным. Что влияет на застройку города сейчас и какие тенденции наблюдаются? Как изменятся цены на квартиры и качество жилья? Что будет с покупательским спросом? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

По ее словам, в целом цены на этом рынке формируются по другому принципу, нежели в новостройках:

"Там много центров принятия решений — каждый собственник сам определяет итоговую стоимость продажи своего жилья в зависимости от жизненных планов. Ипотека на вторичном рынке уже давно находится не в самом выгодном положении, при этом продолжает просачиваться и в этот сегмент. Инвесторы и все, кто покупал в ипотеку вторичку для улучшения и перепродажи, пока наблюдают. Остается только естественный спрос, который продолжает подталкивать ценник вниз. Появились заметные скидки от собственников в переговорах о сделке, которые могут доходить до 10%. Понятно, что бывают разные случаи у человека. Чтобы спасти ситуацию, он может и более существенно снизить цену, но это — скорее исключение, чем правило".

В перспективе же цены на вторичном рынке жилья вновь могут подняться.

"У всех процессов есть логическая этапность. Долгое снижение цен не устраивает собственников, как только цены достигнут "предела воли", они не захотят продавать и снимут объекты из экспозиции. Появится дефицит предложений на вторичном рынке и цены вновь пойдут вверх. Так было уже не раз", — объяснила Мария Иванова.