"У каждого объекта свои планы": что будет с ценами на квартиры в новостройках Самары

Цены на новое жилье до конца года будут расти внутриотраслевыми темпами. Таким мнением в интервью Волга Ньюс поделилась эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.
По ее словам, существенное влияние на цены оказывает то, за счет каких средств обеспечивается строительство. Речь идет о проектном финансировании от банков и системе эскроу-счетов. Государство ввело их, чтобы защитить средства покупателей и не допустить появления новых обманутых дольщиков.
"Если деньги дольщиков были для девелопера бесплатными, то банковские — нет. Банк утверждает бизнес-план, который необходимо неукоснительно исполнять. В нем прописаны объемы продаж, их этапы, цены в разные периоды реализации объекта", — отметила Мария Иванова.
Эксперт считает, что сейчас рынок недвижимости — это не единая сущность: "У каждого объекта свои экономические планы, результаты по спросу и продажам, правила повышения цен. Например, продал девелопер много квартир одного типа, и теперь цены на них нужно поднять, чтобы они не пропали из ассортимента. Это двигает на рынок в рамках одного объекта другие форматы".
Также на стоимость квартир в новостройках влияют инфляция, рынок труда и строительных материалов.
"Например по данным ДОМ.РФ, за 2022–2024 годы песок подорожал на 36%, арматурная сталь — на 40%. И рост цен не останавливается. Что касается рынка труда, то сейчас в сфере строительства серьезный дефицит кадров. Это ожидаемо ведет к повышению оплаты труда", — объяснила Мария Иванова.
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