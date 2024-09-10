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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

"У каждого объекта свои планы": что будет с ценами на квартиры в новостройках Самары

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цены на новое жилье до конца года будут расти внутриотраслевыми темпами. Таким мнением в интервью Волга Ньюс поделилась эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

Фото: Волга Ньюс

По ее словам, существенное влияние на цены оказывает то, за счет каких средств обеспечивается строительство. Речь идет о проектном финансировании от банков и системе эскроу-счетов. Государство ввело их, чтобы защитить средства покупателей и не допустить появления новых обманутых дольщиков.

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Самарский рынок недвижимости развивается, но при этом остается недооцененным. Что влияет на застройку города сейчас и какие тенденции наблюдаются? Как изменятся цены на квартиры и качество жилья? Что будет с покупательским спросом? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

"Если деньги дольщиков были для девелопера бесплатными, то банковские — нет. Банк утверждает бизнес-план, который необходимо неукоснительно исполнять. В нем прописаны объемы продаж, их этапы, цены в разные периоды реализации объекта", — отметила Мария Иванова.

Эксперт считает, что сейчас рынок недвижимости — это не единая сущность: "У каждого объекта свои экономические планы, результаты по спросу и продажам, правила повышения цен. Например, продал девелопер много квартир одного типа, и теперь цены на них нужно поднять, чтобы они не пропали из ассортимента. Это двигает на рынок в рамках одного объекта другие форматы".

Также на стоимость квартир в новостройках влияют инфляция, рынок труда и строительных материалов.

"Например по данным ДОМ.РФ, за 2022–2024 годы песок подорожал на 36%, арматурная сталь — на 40%. И рост цен не останавливается. Что касается рынка труда, то сейчас в сфере строительства серьезный дефицит кадров. Это ожидаемо ведет к повышению оплаты труда", — объяснила Мария Иванова.

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