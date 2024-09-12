Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с Яндекс Плюсом

T2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с Яндекс Плюсом расширяет возможности подписки MiXX. Теперь пользователям доступен обновленный Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса.
T2 продолжает работать над улучшением подписки MiXX, ориентируясь на запросы своих клиентов. Так, в обновленную мультиподписку добавляется Яндекс Плюс. Он доступен для подключения в активных версиях MiXX — S, M, Max.
Для активации Яндекс Плюса необходимо привязать номер телефона, на который подключена подписка MiXX, к Яндекс ID или создать новый аккаунт. После этого пользователи смогут смотреть фильмы и сериалы на Кинопоиске, слушать треки и подкасты в Яндекс Музыке в превосходном lossless-качестве, пользоваться кешбэком и баллами Плюса при поездках и покупках в сервисах Яндекса. Абоненты также смогут без доплат добавить в свой аккаунт до трех близких.
MiXX закрывает еще больше потребностей пользователей. Теперь в подписке четыре онлайн-кинотеатра, два сервиса электронных и аудиокниг, два музыкальных сервиса и еще больше возможностей получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге. Кроме обновленного Яндекс Плюса, в MiXX входят Wink, PREMIER, VK Музыка, Литрес, Ozon Premium, сервис "Пакет" и многое другое. Преимуществом продукта остается механика конструктора. Пользователь может самостоятельно выбрать сервисы, которые соответствуют его интересам и образу жизни. Абонентская плата за подписку MiXX в зависимости от версии составляет от 300 до 500 руб./мес.
Подробности — на сайте t2.ru/mixx-max.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?