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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с Яндекс Плюсом

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с Яндекс Плюсом расширяет возможности подписки MiXX. Теперь пользователям доступен обновленный Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса.

Фото: предоставлено Tele2

T2 продолжает работать над улучшением подписки MiXX, ориентируясь на запросы своих клиентов. Так, в обновленную мультиподписку добавляется Яндекс Плюс. Он доступен для подключения в активных версиях MiXX — S, M, Max.

Для активации Яндекс Плюса необходимо привязать номер телефона, на который подключена подписка MiXX, к Яндекс ID или создать новый аккаунт. После этого пользователи смогут смотреть фильмы и сериалы на Кинопоиске, слушать треки и подкасты в Яндекс Музыке в превосходном lossless-качестве, пользоваться кешбэком и баллами Плюса при поездках и покупках в сервисах Яндекса. Абоненты также смогут без доплат добавить в свой аккаунт до трех близких.

MiXX закрывает еще больше потребностей пользователей. Теперь в подписке четыре онлайн-кинотеатра, два сервиса электронных и аудиокниг, два музыкальных сервиса и еще больше возможностей получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге. Кроме обновленного Яндекс Плюса, в MiXX входят Wink, PREMIER, VK Музыка, Литрес, Ozon Premium, сервис "Пакет" и многое другое. Преимуществом продукта остается механика конструктора. Пользователь может самостоятельно выбрать сервисы, которые соответствуют его интересам и образу жизни. Абонентская плата за подписку MiXX в зависимости от версии составляет от 300 до 500 руб./мес.

Подробности — на сайте t2.ru/mixx-max.

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