В Самарской области вторая декада сентября будет на 4 °С теплее обычного

В Самарской области вторая декада сентября будет на 4 °С теплее средних многолетних значений. Об этом сообщает Приволжское УГМС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
В предстоящие выходные 14 и 15 сентября днем воздух будет прогреваться до +21...+26 °C. Ночью температура будет опускаться до +5...+10 °C. Синоптики обещают переменную облачность и слабый восточный и северо-восточный ветер.
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Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!