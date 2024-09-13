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Общество

В Самарской области вторая декада сентября будет на 4 °С теплее обычного

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области вторая декада сентября будет на 4 °С теплее средних многолетних значений. Об этом сообщает Приволжское УГМС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

В предстоящие выходные 14 и 15 сентября днем воздух будет прогреваться до +21...+26 °C. Ночью температура будет опускаться до +5...+10 °C. Синоптики обещают переменную облачность и слабый восточный и северо-восточный ветер.

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Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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