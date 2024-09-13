В Самарской области вторая декада сентября будет на 4 °С теплее обычного

В Самарской области вторая декада сентября будет на 4 °С теплее средних многолетних значений. Об этом сообщает Приволжское УГМС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

В предстоящие выходные 14 и 15 сентября днем воздух будет прогреваться до +21...+26 °C. Ночью температура будет опускаться до +5...+10 °C. Синоптики обещают переменную облачность и слабый восточный и северо-восточный ветер.