С 16 сентября изменится расписание электричек Самара - Курумоч

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В Самарской пригородной пассажирской компании рассказали, что с понедельника, 16 сентября, будут внесены изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара - Курумоч.