С 16 сентября изменится расписание электричек Самара - Курумоч

В Самарской пригородной пассажирской компании рассказали, что с понедельника, 16 сентября, будут внесены изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара - Курумоч.
"Поезд № 6322/6321 Самара (отпр.13.16) — Курумоч (приб.14.42) устанавливается периодичностью по рабочим дням. Поезд № 6310/6309 Самара (отпр.12.29) — Курумоч (приб.13.57) устанавливается периодичностью по выходным дням", - рассказали в пресс-службе СППК.
Кроме того, отменяется поезд № 6336/6335 Курумоч (отпр.19.40) — Самара (приб.21.06).
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!