Дело, заслуживающее внимания: в Воронеже наградили активных доноров

Награждение самых активных доноров воронежских предприятий, входящих в состав Союза машиностроителей России, состоялось в ходе Воронежского промышленного форума. В их чествовании приняли участие представители Воронежского регионального отделения (ВРО) Союза и банка НОВИКОМ.

ВРО СоюзМаш с 2017 года регулярно проводит донорские дни на базе областных клиник и станций переливания крови, с каждым годом увеличивая число участников акции. В этом году на благотворительную инициативу откликнулось почти две тысячи сотрудников воронежских предприятий.

Социальный проект в рамках программы массового добровольного донорства, реализуемой Союзом машиностроителей России, охватывает такие крупные предприятия региона, как АО "Концерн "Созвездие", ПАО "Ил" — ВАСО, АО "ВЦКБ "Полюс", АО "Электросигнал".

Наиболее активных доноров поздравили председатель ВРО СоюзМаш России Анатолий Кузнецов и заместитель управляющего дополнительного офиса банка НОВИКОМ в Воронеже Илья Лазукин, вручив им благодарности и памятные подарки. Дочерний банк Ростеха уделяет особое внимание теме донорства, организуя для добровольцев по сдаче крови четыре акции в год.

Награждение прошло на площадке XIV Воронежского промышленного форума.

В своем выступлении Анатолий Кузнецов подчеркнул важность акций по сдаче крови — забота о людях и желании помочь повышает степень социальной ответственности коллективов предприятий.

"Гуманитарная акция стала неотъемлемой частью корпоративной культуры воронежских машиностроителей. Объединение сотрудников ради общей цели создает атмосферу доверия и взаимопонимания. А когда совместное дело приносит реальную пользу обществу, повышается и мотивация кадров: люди, чувствуя себя причастными к благородным задачам, больше вовлечены в производственные процессы", — подчеркнул глава ВРО СоюзМаш России Анатолий Кузнецов.

С 2012 года СоюзМаш России и его региональные отделения участвуют в государственной программе развития добровольного донорства крови. За это время было проведено 10 494 донорских мероприятия, к которым присоединилось 884 895 человек из 835 предприятий машиностроительной отрасли и учебных заведений, расположенных в 66 регионах России.