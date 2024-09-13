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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" обыграла "Витязь" - 2:1

МОСКВА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 сентября, тольяттинская "Лада" на выезде одержала над подольским "Витязем" - 2:1.

Счет в матче в начале встречи открыл нападающий "Витязя" Иван Воробьев. У тольяттинцев в первом тайме забил Владислав Червоненко, а в третьем в меньшинстве отличился Евгений Грошев.

15 сентября "Лада" в гостях сыграет с петербургским СКА.

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