Хоккейная "Лада" обыграла "Витязь" - 2:1

В пятницу, 13 сентября, тольяттинская "Лада" на выезде одержала над подольским "Витязем" - 2:1.

Счет в матче в начале встречи открыл нападающий "Витязя" Иван Воробьев. У тольяттинцев в первом тайме забил Владислав Червоненко, а в третьем в меньшинстве отличился Евгений Грошев.

15 сентября "Лада" в гостях сыграет с петербургским СКА.