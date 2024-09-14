В Самаре на пересечении пр.Кирова и ул.Теннисной закрыли движение троллейбусов

В субботу, 14 сентября, на пересечении пр.Кирова и ул.Теннисной закрыли движение троллейбусов в оба направления, сообщает городской департамент транспорта.
Причиной ограничения движения транспорта, по информации ведомства, стали работы РКС.
В субботу, 14 сентября, на пересечении пр.Кирова и ул.Теннисной закрыли движение троллейбусов в оба направления, сообщает городской департамент транспорта.
Причиной ограничения движения транспорта, по информации ведомства, стали работы РКС.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!