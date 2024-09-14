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Общество

В Самаре на пересечении пр.Кирова и ул.Теннисной закрыли движение троллейбусов

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 сентября, на пересечении пр.Кирова и ул.Теннисной закрыли движение троллейбусов в оба направления, сообщает городской департамент транспорта.

Причиной ограничения движения транспорта, по информации ведомства, стали работы РКС.

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Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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